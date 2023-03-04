EKONOMİ
04 Mart 2023 - 19:00

Telefon almayı düşünenlere kötü haber! Artık 150 dolar daha fazla ödenecek!

Son dönemlerde artan telefon fiyatları sebebiyle vatandaş yurt dışından telefon almaya başlamıştı ancak üzücü haber geldi! Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
04 Mart 2023 - 19:00
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Telefon almayı düşünenlere kötü haber! Artık 150 dolar daha fazla ödenecek!
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Özellikle son aylarda vatandaşlar daha uyguna geldiği için yurt dışından telefon getirmeye devam ediyor. Ancak üzücü bir haber geldi ve o fiyatlar yükseltildi! Peki fiyatlar ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜMRÜK FİYATLARI YÜKSELTİLİYOR

Son gelen haberlere göre Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete üzerinden yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile birlikte gözetim miktarları arttı. 



Akıllı Telefon Gümrük Bedeli Arttı

Zam yapılmadan önce telsiz telefon cihazları için 200 dolar olarak uygulanan gümrük bedeli akıllı telefonlar için 350 dolar olarak yükseltildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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