Telefon almayı düşünenlere kötü haber! Artık 150 dolar daha fazla ödenecek!

Özellikle son aylarda vatandaşlar daha uyguna geldiği için yurt dışından telefon getirmeye devam ediyor. Ancak üzücü bir haber geldi ve o fiyatlar yükseltildi! Peki fiyatlar ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜMRÜK FİYATLARI YÜKSELTİLİYORSon gelen haberlere göre Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete üzerinden yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile birlikte gözetim miktarları arttı.
Zam yapılmadan önce telsiz telefon cihazları için 200 dolar olarak uygulanan gümrük bedeli akıllı telefonlar için 350 dolar olarak yükseltildi.