Telefon hattı Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olanlar dikkat! Bunu yaparsanız yüzlerce lira paranızı geri alabilirsiniz!







Daha Uygun Operatöre Geçişte Para İadesi











Türkiye'deki cep telefonu operatörleri kısa bir süre önce milyonlarca cep telefonu kullanıcısını etkileyen fiyat artışları uyguladı. Buna karşılık olarak Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom, fiyat artışından sonra farklı ve daha uygun bir operatöre geçen müşterilerine para iadesi yapacaklarını duyurdu.Daha uygun fiyatlı bir cep telefonu operatörü arayan müşteriler, yüksek maliyeti nedeniyle mevcut operatörlerinden ayrılmaya karar vermeleri halinde hesaplarında kalan bakiye için geri ödeme alabilecek. Vodafone, farklı nedenlerle aboneliği iptal edilen ön ödemeli abonelerin hesaplarında kalan bakiyeler için abonelere geri ödeme yapılacağını belirtti. Hat veya tarife iptalinden sonraki 24 ay içinde başvuran aboneler için iade 15 gün içinde yapılacak.Vodafone'a geçip daha sonra hattını başka bir operatöre taşımak isteyenler için Vodafone, kalan bakiyelerinin 24 ay boyunca saklanacağını da duyurdu. Ayrıca, Vodafone'a geri dönmeyi tercih ederlerse, bakiyeleri otomatik olarak hesaplarına yansıtılacak.