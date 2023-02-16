Telefon hattı Turkcell, Vodafone, Türk Telekom olanlara duyuruldu! Bu özellikler 1 ay boyunca bedava kullanılacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem, çevre 10 ildeki yapıları ve insan hayatını etkilerken ölü sayısı 31 bini geçti. Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması ve tüm ihtiyaçların karşılanması konularındaki çalışmalar sürerken en büyük ihtiyaçlardan biri de iletişim oldu. Milyonlarca vatandaşın bir gecede hem evlerini hem de sevdiklerini kaybetmeleri nedeniyle deprem, asrın en büyük felaketi olarak kabul edildi.
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16 Şubat 2023 - 20:15
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Deprem sonrası vatandaşlar aramalarını sürdürerek yakınlarına ulaşmaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesindeki durumu ve çözüm önerilerini açıkladı.
YAŞAM
16 Şubat 2023 - 20:15
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TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE HAT SAHİPLERİ İÇİN DUYURULDU! 30 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak, depremin 9. gününde deprem alanında çalışan ekiplerin sayısının 34 bin 717 olduğunu ve bu ekiplerin mümkün olan en kısa zamanda tüm 10 il ve ilçeleri kontrol etmeyi amaçladıklarını belirtti. Basın açıklamasında, artçı sarsıntıların hala devam ettiğine dikkat çekti ve ağır hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve 6 binin üzerindeki personelin bu çalışmalarda görev aldığını belirtti. Oktay, arama ve kurtarma çalışmalarının devam etmesi ve enkazlar temizlenmeden delillerin toplanmasının önemli olduğunu ifade etti.
TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE HAT SAHİPLERİ İÇİN DUYURULDU! 30 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak, depremin 9. gününde deprem alanında çalışan ekiplerin sayısının 34 bin 717 olduğunu ve bu ekiplerin mümkün olan en kısa zamanda tüm 10 il ve ilçeleri kontrol etmeyi amaçladıklarını belirtti. Basın açıklamasında, artçı sarsıntıların hala devam ettiğine dikkat çekti ve ağır hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve 6 binin üzerindeki personelin bu çalışmalarda görev aldığını belirtti. Oktay, arama ve kurtarma çalışmalarının devam etmesi ve enkazlar temizlenmeden delillerin toplanmasının önemli olduğunu ifade etti.
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