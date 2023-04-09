Telefon hattı ve interneti Türk Telekom olanlar dikkat! Firmadan duyuru yapıldı: 30 Haziran'dan sonra değişecek

Türk Telekom, mobil hattı, internet veya ev telefonu abonesi olan herkesi ilgilendiren bir indirim kampanyası düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında, 30 Haziran 2023 tarihine kadar www.kirtasiyedunyasi.com
adresinde geçerli bir indirim sağlanacak. İşte detaylar... Türk Telekom, müşterilerine yönelik düzenlediği bu indirim kampanyasıyla Kırtasiye Dünyası mağazalarında yapacakları alışverişlerde avantajlı fiyatlar sunmayı hedefliyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, www.kirtasiyedunyasi.com
adresinde yapacakları alışverişlerde indirimi kullanmaları gerekiyor.
Türk Telekom'un müşterilerine sunduğu indirim kampanyaları, abonelerin hayatını kolaylaştırmaya ve ekonomik açıdan destek olmaya yönelik olarak tasarlanıyor.
KAMPANYA ŞARTLARI
Türk Telekom, Kırtasiye Dünyası'nda geçerli olacak olan yeni indirim kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında, 01 Nisan 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında www.kirtasiyedunyasi.com
web sitesinde yapılacak alışverişlerde indirim sağlanacak. Kampanya, diğer kampanyalarla veya indirimlerle birleştirilemeyecek ve stoklarla sınırlı olacak. Kampanyadan faydalanmak için 30.000 adet stok hakkı bulunuyor. Ayrıca, kampanya yazıcı ve fotokopi kağıtları, toner ve oyuncak kategorisi hariç tüm ürünlerde geçerli olacak. Kampanya kodu, Türk Telekom mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Ancak kampanyaya SMS ile katılım sağlanması durumunda mesaj ücreti katılımcılar tarafından karşılanacak. Kampanya, Kırtasiye Dünyası mağazalarında geçerli olmayacak. Kampanya ile ilgili sorularınız için, Kırtasiye Dünyası'nı 0850 272 53 53 numaralı telefondan arayabilir veya sizidinliyoruz@kirtasiyedunyasi.com
adresine mail atabilirsiniz. Kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı Kırtasiye Dünyası ve Türk Telekom Grubu tarafından saklı tutuluyor.
NASIL BAŞVURULUR?
Kampanyadan faydalanmak için, Türk Telekom uygulamasını kullanarak "Şifre Al" butonuna tıklanabilir ya da cep telefonundan KIRTASIYE boşluk TCKN yazarak 6262'ye kısa mesaj göndererek kampanya kodu alınabilir. Kampanya kodu, www.kirtasiyedunyasi.com
adresinde yapılacak alışverişlerde indirim sağlayacaktır.