Telefon hattı Vodafone olanlar dikkat! 2 hafta içerisinde bunu mutlaka yapmanız gerekiyor!







VODAFONE RED'DEN 10.000 TL'LİK YURT DIŞI UÇAK BİLETLERİ İÇİN KAMPANYA! Vodafone, Sevgililer Günü'nün yaklaştığını ve abonelerinin bu özel güne özel bir sürpriz kampanyasının parçası olmalarını sağlayan önemli bir duyuru yaptı. Vodafone'un internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Şubat 2023 tarihine kadar işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, 10.000 TL değerinde Seyahat Yanımda'da yurt dışı uçak biletlerinde geçerli hediye çeki ikramiyesi kazanma şansına sahip olacaklar.



14 ŞUBAT KAMPANYASINDAN NASIL FAYDALANILIR?

Vodafone'un Sevgililer Günü kapsamında 14 Şubat 2023 tarihine kadar katılan abonelerinin 10.000 TL değerinde Seyahat Yanımda'da yurt dışı uçak biletlerinde geçerli hediye çeki ikramiyesi kazanma şansı elde edecekleri açıklandı.Vodafone'un özel kampanyasına katılmak için abonelerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor: 1. @VodafoneRed'i Instagram'da takip et; 2. Sevgini bir de böyle göster filtremizi kullan ve filtrede çıkan ülkenin dilinde 'Seni Seviyorum' deme; 3. Çekilişle 10.000 TL değerinde yurt dışı uçak bileti kazanan şanslı 3 kişiden biri olma şansına sahip ol. Vodafone'un bu kampanyası Milli Piyango İdaresi'nin 27.01.2023 tarihli ve E-58259698-255.05.02-31661 sayılı izni ile 01.02.2023-14.02.2023 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 15.02.2023 tarihinde saat 12.00'da yapılacak jüri değerlendirmesi sonrasında katılımcılara 10.000 TL değerinde, Seyahat Yanımda'nın yurt dışı uçak biletlerinde geçerli hediye çeki ikramiyesi verilecektir. Hediye çekleri 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir ve sadece talihliden başkası kullanamaz, nakde çevrilemez ve devredilemez. Sonuçlar 15.02.2023 tarihinde saat 16.00'da @vodafonered Instagram sayfasında duyurulacaktır. Vodafone, bu kampanyayı Sevgililer Günü'ne özel olarak, tüm abonelerine sunmuştur. Kampanyaya katılmak isteyenlerin @vodafonered Instagram hesabını takip edip, Vodafone Red'e özel Sevgililer Günü filtresini kullanarak kendi gönderilerini @VodafoneRed Instagram hesabını etiketleyerek herkese açık bir şekilde paylaşmaları gerekmektedir. Böylece aboneler 10.000 TL değerinde yurt dışı uçak biletleri kazanma şansına sahip olacaklar. Bu özel kampanyayı kaçırmak istemeyen Vodafone aboneleri için çok değerli bir fırsat!