Telefon hattı Vodafone olanlar dikkat! Artık en az 85 TL olacak: Milyonlarca kişi etkilenecek! İşte o açıklama







VODAFONE MÜŞTERİLERİNE ÖZEL KAMPANYA BAŞLATTI







KAMPANYANIN DETAYLARI

Vodafone, yeni bir kampanya ile hat sahiplerine özel fırsatlar sunuyor. Vodafone, müşterilerine paranın değerli olduğunu hatırlatıyor ve sunduğu avantajlı kampanyalar ile müşterilerine değer katmaya devam ediyor.Vodafone, özel bir kampanya ile kullanıcılarına paranın değerini hissettiriyor. Yeni kampanya ile birlikte Vodafone'a numarasını taşıyan ya da yeni bir Vodafone numarası alan müşteriler için oldukça ekonomik seçenekler sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, internet mağazaları üzerinden QR kodu tarayarak veya Vodafone mağazalarına giderek kampanya tekliflerini keşfedebilirler. Kampanya kapsamında sunulan faturalı tarifelerin fiyatları 85 TL'den başlıyor. Numarasını Vodafone'a taşımak isteyen kullanıcılar, internet sitesi veya müşteri temsilcileri üzerinden iletişime geçerek sunulan kanallar aracılığıyla geçiş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. Vodafone müşterileri için hazırlanan farklı faturalı tarifeler, müşteriye özel olarak tasarlanıyor ve sunulan seçeneklerden istenilen seçilebiliyor. Her müşteri için özelleştirilmiş faturalı tarifeler sayesinde, kullanıcılar bütçelerine en uygun seçenekleri seçebilme imkanına sahip olacaklar.Vodafone, özel olarak hazırladığı kampanyasıyla müşterilerine avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Vodafone'a numarasını taşıyan veya yeni hat alan kişilere özel fiyatlar sunuluyor. Müşteriler, Vodafone mağazaları veya yanımda uygulaması üzerinden kampanya detaylarına kolaylıkla ulaşabiliyor. Yanımda uygulaması içerisinde yer alan "Bana Ne Var" seçeneği, müşterilere özel fırsatları keşfetme imkanı sağlıyor. Müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanılan yapay zeka sistemi, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun paketleri belirlemek için 4 adet soru soruyor. Müşterilerin cevapları analiz edilerek, onlar için en uygun paketler oluşturuluyor. Bu sayede, müşteriler istedikleri hizmetleri en uygun fiyatlarla elde edebiliyorlar. Kampanya dahilinde sunulan avantajlı paketler ise sadece 85 TL'den başlıyor.