YAŞAM
15 Mart 2023 - 20:30

Telefon hattı Vodafone olanlar hemen bunu yapsın! Az önce duyurusu yapıldı: 15 gün içinde para iadesi yapılacak!

Vodafone hat sahiplerinin dikkatine; yüksek tarife ücretleri iade edilecek

YAŞAM
15 Mart 2023 - 20:30
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Telefon hattı Vodafone olanlar hemen bunu yapsın! Az önce duyurusu yapıldı: 15 gün içinde para iadesi yapılacak!
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Vodafone hat sahipleri, yüksek tarife ücretlerinin iadesi için başvuru yapmalı

Vodafone hat sahipleri, yüksek tarife ücretlerinin iadesi için başvuru yapmalı



Mobil operatörlerden Vodafone, Vodafone hat sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişmeyi duyurdu. Tarife ücretlerine yapılan zamlar nedeniyle Vodafone hat sahiplerine, tarife farkları 15 gün içerisinde iade edilecek. İade toplamda 15 gün baz alınarak yapılacak. Vodafone hat sahipleri bu gelişme karşısında tarife değişikliği yapma konusunda ikilemde kalmıştı. Ancak yapılan yeni duyuru ile Vodafone, tarife ücretlerindeki farkları 15 gün içerisinde hak sahiplerine iade olarak sunacak. Geri ödemeye ilişkin diğer ayrıntı ve koşullar henüz açıklanmadı. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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