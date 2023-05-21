Telefon hattı Vodafone olanlara duyuruldu! Ay sonuna kadar bunu yapanlar 30 TL hediye kazanacak







KAMPANYA DETAYLARI











Vodafone, Türkiye'de hat sahipleri için özel fırsatlar ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son açıklamalara göre, Vodafone hat sahipleri Exxen üyeliği yapmaları halinde şirket tarafından 30 TL ödül kazanacaklar. Telefon operatörü şirketleri her ay yeni kampanyalarını duyururken, Vodafone da yeni fırsatlarını duyurdu. Vodafone hat sahipleri, 31 Mayıs tarihine kadar yapacakları alışverişlerde 30 TL ödül kazanacaklar.Vodafone'nun duyurusuna göre, Exxen üyeliğini Vodafone Pay Kart ile yaparak veya mevcut üyelik bedelini Vodafone Pay Kart ile ödeyerek Vodafone Pay'den 30 TL hediye kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerlidir. Kazanılan ödül tutarı, belirtilen tarihler arasında Vodafone Pay kartına yüklenecektir. Hediye, e-ticaret alışverişlerinde ve fiziksel mağaza harcamalarında kullanılabilir. Kampanya kurallarına uyulması ve aktif bir Vodafone Pay Kartı'nın bulunması gerekmektedir. Kampanya dönemi içinde yapılan ilk harcama dikkate alınacak ve iptal edilen alışverişler kampanyadan faydalanmayı engelleyecektir.