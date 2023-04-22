Telefon numarası 530-539 arasında başlayanlar dikkat! Karar çıktı: Artık yapılamayacak













Resmi Gazete'de yayımlanan önemli bir karara göre, cep telefonu kullanıcıları artık numaralarını farklı operatörlere taşıyamayacaklar. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un hizmetlerinden birine geçmek isteyenler için numara taşıma dönemi sona erdi. Anayasa Mahkemesi'nin bir operatörün başvurusunu inceleyerek verdiği bu karar, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ve 539'la başlayan telefon numaraları sahipleri için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan haberde belirtildiğine göre, Anayasa Mahkemesi, bir GSM şirketinin açtığı dava sonucunda, numaraların başka operatörlere taşınmasına izin veren yönetmeliğe karşı karar verdi. Kararda, şirketin mülkiyet hakkının ihlal edildiği ve 1998'de Ulaştırma Bakanlığı ile imzaladığı imtiyaz sözleşmesiyle kendisine tahsis edilen numaraları mülk olarak kullanma hakkına sahip olduğu belirtildi. 2007'de yayınlanan yönetmelikle cep telefonu kullanıcılarına numaralarını değiştirme imkanı tanınmasının, şirketin mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle şirket tarafından Danıştay'a taşındığı ancak Danıştay'ın reddettiği vurgulandı. Buna rağmen, şirket, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaparak konuyu tekrar gündeme getirdi ve sonuçta mahkeme, şirketin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.Anayasa Mahkemesi, yönetmeliğin numara taşıma konusunda mülkiyet hakkını ihlal ettiği ve ekonomik hakları kısıtladığı tespit ederek kararını Danıştay'a gönderdi. Kararda, kamu makamlarınca geniş yorumlanan hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı hükümlerin öngörülemez sonuçlar doğurabileceği vurgulanarak, hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı düzenlemelerin yasama organına ait olduğu hatırlatıldı. Mahkemelerin ise bu kuralların kapsamının geniş yorumlanması konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtildi. Yönetmeliğin kanuni dayanağı olmadığı ve meşru amaç ve ölçülülük kriterlerine riayet edilip edilmediğinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Sonuç olarak, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği ve ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiği kararlaştırıldı.