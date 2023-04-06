YAŞAM
06 Nisan 2023 - 09:30

Telefon numarasını o markete verenler dikkat! Flaş duyuru yapıldı: Duyanlar inanamıyor

Bir market, müşterilerine duyuru yaparak telefon numaralarını daha önceden veren herkesin belirli bir fırsattan yararlanabileceğini duyurdu. Ayrıca o karta sahip olanlar birçok indirimden de yararlanabilecek. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
06 Nisan 2023 - 09:30
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Telefon numarasını o markete verenler dikkat! Flaş duyuru yapıldı: Duyanlar inanamıyor


CarrefourSA Kart sahibi olanlar veya yeni CarrefourSA Kart alacak olan herkesi ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Market, CarrefourSA Kart sahipleri için özel olarak hazırladığı indirimleri listeledi. Bu listede birçok farklı ürün yer alıyor.

Ayrıca, marketin yaptığı duyuruda, indirimli ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride ürün yer aldığı belirtildi. CarrefourSA Kart sahipleri, bu indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarını daha uygun fiyata karşılayabilirler. Yeni CarrefourSA Kart almak isteyenler ise hemen başvuru yaparak bu avantajlı fırsatlardan yararlanabilirler.



İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

CARREFOUR

Finish Quantum Ultimate 40 Kapsul 257,50 Türk Lirası yerine CarrefourSA Kart'a Özel yüzde 57 Tasarruf, 109,90 Türk Lirası'na satılacak.

Silen Ultra Tuvalet Kağıdı 32 'liCarrefourSA Kart'a Özel yüzde 35 Tasarruf, 169,90 Türk Lirası 109,90 Türk Lirası

Frosch Aloe Vera Bulaşık Deterjanı 750 mlCarrefourSA Kart'a Özel yüzde, Tasarruf 52,90 Türk Lirası 37,03 Türk Lirası

Sırma Ayçiçek Yağı 5 lt Dar AğızCarrefourSA Kart'a Özel yüzde 20 Tasarruf, 162,90 Türk Lirası 129,90 Türk Lirası

Sinangil Un 60.Yıl Nostalji 5 KgCarrefourSA Kart'a Özel yüzde 25 Tasarruf, 79,90 Türk Lirası 59,90 Türk Lirası

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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