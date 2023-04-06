Telefon numarasını o markete verenler dikkat! Flaş duyuru yapıldı: Duyanlar inanamıyor

CarrefourSA Kart sahibi olanlar veya yeni CarrefourSA Kart alacak olan herkesi ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Market, CarrefourSA Kart sahipleri için özel olarak hazırladığı indirimleri listeledi. Bu listede birçok farklı ürün yer alıyor. Ayrıca, marketin yaptığı duyuruda, indirimli ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride ürün yer aldığı belirtildi. CarrefourSA Kart sahipleri, bu indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarını daha uygun fiyata karşılayabilirler. Yeni CarrefourSA Kart almak isteyenler ise hemen başvuru yaparak bu avantajlı fırsatlardan yararlanabilirler.
İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER