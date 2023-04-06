Telefon numarasını o markete verenler dikkat! Flaş duyuru yapıldı: Duyanlar inanamıyor

















CarrefourSA Kart sahibi olanlar veya yeni CarrefourSA Kart alacak olan herkesi ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Market, CarrefourSA Kart sahipleri için özel olarak hazırladığı indirimleri listeledi. Bu listede birçok farklı ürün yer alıyor. Ayrıca, marketin yaptığı duyuruda, indirimli ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride ürün yer aldığı belirtildi. CarrefourSA Kart sahipleri, bu indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarını daha uygun fiyata karşılayabilirler. Yeni CarrefourSA Kart almak isteyenler ise hemen başvuru yaparak bu avantajlı fırsatlardan yararlanabilirler.Finish Quantum Ultimate 40 Kapsul 257,50 Türk Lirası yerine CarrefourSA Kart'a Özel yüzde 57 Tasarruf, 109,90 Türk Lirası'na satılacak. Silen Ultra Tuvalet Kağıdı 32 'liCarrefourSA Kart'a Özel yüzde 35 Tasarruf, 169,90 Türk Lirası 109,90 Türk Lirası Frosch Aloe Vera Bulaşık Deterjanı 750 mlCarrefourSA Kart'a Özel yüzde, Tasarruf 52,90 Türk Lirası 37,03 Türk Lirası Sırma Ayçiçek Yağı 5 lt Dar AğızCarrefourSA Kart'a Özel yüzde 20 Tasarruf, 162,90 Türk Lirası 129,90 Türk Lirası Sinangil Un 60.Yıl Nostalji 5 KgCarrefourSA Kart'a Özel yüzde 25 Tasarruf, 79,90 Türk Lirası 59,90 Türk Lirası