Telefon ve bilgisayar alcaklara müjde: Öğrencilere vergi muafiyeti için geri sayım başlıyor! ÖTV’siz satışlar fiyatları yarıya düşürecek







ÖĞRENCİLER VERGİ ÖDEMEDEN CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR ALABİLECEKLER











Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımı için önemli bir adım olarak karşılandı. Ancak henüz vergi muafiyeti uygulamasının ne zaman başlayacağına dair net bir tarih belirtilmemiştir. Bu konuda ilgili kurumların çalışmalarının devam ettiği ve yakın zamanda açıklama yapılacağı beklenmektedir.Öğrencilere vergi muafiyeti sağlanmasıyla birlikte, cep telefonu ve bilgisayar fiyatlarında düşüşler yaşanması beklenmektedir. Vergi indirimiyle birlikte, ön lisans ve lisans öğrencileri vergi ödemeden cep telefonu ve bilgisayar satın alabileceklerdir. Bu da öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarını sağlayacaktır.Ayrıca öğrencilere 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanacak olması da teknolojiye erişimi artıran bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu destek sayesinde öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken internete daha kolay bir şekilde erişebilecek ve dijital ortamda daha aktif olabileceklerdir. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışıyla ilgili ayrıntılar ve detaylı şartlar henüz netlik kazanmamıştır. Kamuoyuna duyurulacak resmi açıklamalar ve ilgili kurumların belirleyeceği yönergelerle birlikte, öğrencilerin nasıl ve hangi şartlarda vergisiz alım yapabilecekleri daha açık bir şekilde ortaya konacaktır. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı için detaylar henüz netlik kazanmamıştır ancak bu adım, öğrencilere teknolojiye daha kolay erişim imkanı sağlamayı hedeflemektedir. İlgili kurumların çalışmaları devam ettiği için yakın zamanda daha fazla bilgi ve açıklama yapılması beklenmektedir.