Telefon ya da internet hattı Türk Telekom olanlar dikkat! 30 Haziran' kadar süre verildi: Tam 50 TL...







TÜRK TELEKOM 50 TL KAMPANYASI







Türk Telekom hat sahiplerine ya da interneti Türk Telekom olan vatandaşlara büyük bir kampanya haberi duyurdu. Peki 50 TL kampanyasından faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Türk Telekom tarafından müşterilerine özel 50 TL kampanya başlatıldı. Kampanya 22 Mart tarihinde başlatıldı ve 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Hat sahipleri, internet ya da ev telefonu sahibi müşteriler a101.com.tr adresinden 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL indirim kazanacak. Kampanyaya katılım sağlamak için Türk Telekom uygulamasına girip Bana Özel menüsünden şifre alarak ya da telefonunuzdan 6262 numarasına AYUZBIR ve bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazdıktan sonra katılım sağlayabilirsiniz.Kampanya katılımı sonrasında elde ettiğiniz kodu alışverişiniz sonrasında siteye yazmanız gerekmektedir. Kampanya 22 Mart ve 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya A101 marketlerinde yapılan alışverişlerde geçerli olmayacak. Kampanyadan 1 müşteri en fazla bir kez yararlanabilecek. Kampanyadan ilk 20 bin kişi faydalanabilecek. Soğuk ürünler kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya başka kampanyalarla birleştirilemeyecek. Kampanya katılımı sonrasında alınan şifre bir kez kullanılabilir. A101 ve Türk Telekom kampanya süresince kampanyada değişim hakkını saklı tutmaktadır. Kampanyaya katılımı için gönderilen mesajlar 1 SMS bedelidir. BİMCell, PTTCell, Teknosacell, Vestellcel operatör kullanıcıları kampanyadan faydalanamayacak. BTK tarafından yapılacak düzenlemeler, kısıtlamalar olması durumunda Türk Telekom kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.