Telefonda hipnoz ederek 4 milyon lira dolandıran şahıs yakayı ele verdi

Kendisini polis olarak tanıttıktan sonra mağdurlara terör örgütlerinin banka hesaplarınızı ele geçirdi diyerek tuzağa düşüren ve onları dolandıran Yüksel B., (34) isimli şahıs üçüncü kez yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kod adı 'Bay Hipnotize' olarak bilinen telefon dolandırıcısı telefonla ulaştığı kişilere kendini polis olarak tanıtıyor ve konuştuğu kişilerin banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirdiği yalanıyla kandırıyor. Örgütler para aktarımı yapacak ifadeleriyle tuzağa düşürdüğü insanlara telsiz sesi dinleten ve karşısındakileri hipnoz eden Yüksel B., daha önce iki defa telefon dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı.
Gerçekleştirdiği son dolandırıcılık oyununda 76 yaşındaki A.B. isimli bir kadını tuzağa düşüren bay hipnotize yaşı kadının banka hesabındaki 480 bin lirasını aldı. Hakkında tehdit, yaralama, yağma ve dolandırıcılık olmak üzere 4 ayrı suçtan yakalama kaydı bulunan ve işlediği eski suçlarından tutuksuz olarak yargılanan Yüksel B., üçüncü kez aynı suçtan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yüksel B.'nin yakalanması için düzenlenen operasyonda ise ikamet adresinde mağdurlara ait olabileceği değerlendirilen bir miktar para da bulunurken, şahsın bu güne kadar 4 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı iddia edildi. Mahkemeye çıkarılan Yüksel B., hakkındaki suçlardan ötürü tutuklanarak cezaevine gönderildi.