Telefonlar neden yavaşlar? IPhone’larda Safari üzerinden açılan sekmeler telefonu yavaşlatır mı? Telefonun yavaşlatan etkenler

Telefonu yavaşlatan pek çok farklı etken bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de eski ve yıpranmış bataryalardır. Eski bir iPhone modeline yeni nesil bir iOS sürümünün yüklenmesi de telefonun yavaşlamasına neden olacaktır. Telefon içerisine gereksiz uygulama yüklemek de telefonu yavaşlatan etkenlerden bir tanesidir. İPhone telefonlarda Safari uygulaması üzerinden açılan sekmelerin telefonu yavaşlatıp yavaşlatmadığı merak ediliyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
SAFARİ’DEN FAZLA SEKME AÇMAK TELEFONU YAVAŞLATIR MI?İPhone kullanıcıları arama motoru olarak Safari'yi kullanmaktadır. Safari üzerinde açılan sekmelerin telefonu yavaşlatıp yavaşlatmadığı ise en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Zafer üzerinden açılan sekmeler telefonu yavaşlatmaz.
Apple Safari üzerinden açılan sekmeleri otomatik olarak yönetmektedir. Bu sayede açılan sekme sayısının telefon performansını etkilemesi engelleniyor. Safari üzerinden açılan sekmeler arka planda çalışmadığı için telefon performansına da herhangi bir etkisi olmuyor.