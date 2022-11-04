TEKNOLOJİ
04 Kasım 2022 - 00:44

Telefonlar neden yavaşlar? IPhone'larda Safari üzerinden açılan sekmeler telefonu yavaşlatır mı? Telefonun yavaşlatan etkenler

Telefon kullanıcıları telefonlarının yavaşlamasından şikayet ediyor. Telefonu yavaşlatan pek çok farklı uygulama mevcuttur. İPhone telefonlarda Safari uygulaması üzerinden açılan sekmelerin telefonu yavaşlatıp yavaşlatmadığı merak ediliyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

TEKNOLOJİ
04 Kasım 2022 - 00:44
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Telefonlar neden yavaşlar? IPhone’larda Safari üzerinden açılan sekmeler telefonu yavaşlatır mı? Telefonun yavaşlatan etkenler


Telefonu yavaşlatan pek çok farklı etken bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de eski ve yıpranmış bataryalardır. Eski bir iPhone modeline yeni nesil bir iOS sürümünün yüklenmesi de telefonun yavaşlamasına neden olacaktır. Telefon içerisine gereksiz uygulama yüklemek de telefonu yavaşlatan etkenlerden bir tanesidir. İPhone telefonlarda Safari uygulaması üzerinden açılan sekmelerin telefonu yavaşlatıp yavaşlatmadığı merak ediliyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

SAFARİ’DEN FAZLA SEKME AÇMAK TELEFONU YAVAŞLATIR MI?

İPhone kullanıcıları arama motoru olarak Safari'yi kullanmaktadır. Safari üzerinde açılan sekmelerin telefonu yavaşlatıp yavaşlatmadığı ise en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Zafer üzerinden açılan sekmeler telefonu yavaşlatmaz.



Apple Safari üzerinden açılan sekmeleri otomatik olarak yönetmektedir. Bu sayede açılan sekme sayısının telefon performansını etkilemesi engelleniyor. Safari üzerinden açılan sekmeler arka planda çalışmadığı için telefon performansına da herhangi bir etkisi olmuyor.

Safari telefonları yavaşlatır mı

SAFARİ’DE 500 SEKME AÇMAK TELEFONU YAVAŞLATIR MI?

Safari üzerinde açılan sekmeler telefonu yavaşlatmazken 500 sekme de açmış olsanız telefon performansında herhangi bir değişiklik görülmüyor. Yani Safari üzerinden kaç sekme açılırsa açılsın telefonda herhangi bir yavaşlama görülmez. Yapılan deneyler sonucunda bu durum kanıtlanmıştır. Fakat dağınıklığı ve karmaşıklığı sevmeyen telefon kullanıcıları fazla sekmeleri kapatabilir.

Telefonda açtığınız sekmeleri kapatmamanız ise telefon performansını etkileyebilir. Arka planda çalışan uygulamar telefonunuzu kapalı konumda da kullandığı için yavaşlama sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle Safari’deki sekmelerde sıkıntı olmasa da diğer uygulamalar için bir sorun haline dönüşebilir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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