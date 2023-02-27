









WHATSAPP TARİH OLUYOR! O TELEFONLARDAN SİLİNECEK







İşte WhatsApp'ın silineceği o telefonlar...

Telefonu bu model olan yandı! Artık WhatsApp kullanamayacaklar: O gün tarih oluyor! İşte yepyeni bir duyuru. Milyonlarca hatta milyarlarca kullanıcısı olan ve dünya üzerinde en çok kullanım ağına sahip bulunan WhatsApp'ın artık bazı telefonlarda bulunmayacağı öğrenildi. Haberi duyan şok oldu. Liste yayınlandı. WhatsApp artık tarih oluyor. WhatsApp'ın silineceği o telefon markası ve silinme nedeni ile ilgili detaylar haberimizde...Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma ve iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp bazı telefonlar için tarih oluyor. Mart ayı itibariyle yapılacak güncelleme neticesinde o telefonlardan whatsapp uygulaması kaldırılacak. Sebebin güvenlik problemi olduğu belirtildi. Bazı bildirimlerin eksik yapılmasına neden oluyor neticesinde de güvenlik problemleri ortaya çıkıyor. Bu güvenlik probleminden whatsapp uygulamasının kaldırılması ile ortadan kalkacağı konuşuluyor.Uygulamasının telefonlardan kaldırılması 1 mart tarihinde gerçekleştirilecek. Android telefonlardan silinecek WhatsApp uygulamasının etkilediği o telefon aşağıda yer almaktadır.Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Xcover 2Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy S3 mini LG Optimus L3 II DualLG Optimus L5 II LG Optimus L7II LG Optimus F5 LG Optimus L3 II LG Optimus F3 LG Optimus L5 DualLG Optimus L7 Dual LG Optimus F3Q, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 IILG Optimus F6 LG EnactLG Lucid 2 LG Optimus F7 Lenovo A820 modeli, ZTE UMI X2 modeli, ZTE V956 modeli, ZTE Grand Memo, Sony Xperia M ve ZTE Grand S FlexiPhone 6S iPhone 5S iPhone 6S Plus