TEKNOLOJİ
27 Şubat 2023 - 11:30

Telefonu bu model olan yandı! Artık WhatsApp kullanamayacaklar: O gün tarih oluyor!

O gün tarih oluyor! İşte yepyeni bir duyuru. Milyonlarca hatta milyarlarca kullanıcısı olan ve dünya üzerinde en çok kullanım ağına sahip bulunan WhatsApp'ın artık bazı telefonlarda bulunmayacağı öğrenildi. Haberi duyan şok oldu. Liste yayınlandı. WhatsApp artık tarih oluyor. WhatsApp'ın silineceği o telefon markası ve silinme nedeni ile ilgili detaylar haberimizde...

TEKNOLOJİ
27 Şubat 2023 - 11:30
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Telefonu bu model olan yandı! Artık WhatsApp kullanamayacaklar: O gün tarih oluyor!
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Telefonu bu model olan yandı! Artık WhatsApp kullanamayacaklar: O gün tarih oluyor! İşte yepyeni bir duyuru. Milyonlarca hatta milyarlarca kullanıcısı olan ve dünya üzerinde en çok kullanım ağına sahip bulunan WhatsApp'ın artık bazı telefonlarda bulunmayacağı öğrenildi. Haberi duyan şok oldu. Liste yayınlandı. WhatsApp artık tarih oluyor. WhatsApp'ın silineceği o telefon markası ve silinme nedeni ile ilgili detaylar haberimizde...

whatsapp

WHATSAPP TARİH OLUYOR! O TELEFONLARDAN SİLİNECEK

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma ve iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp bazı telefonlar için tarih oluyor. Mart ayı itibariyle yapılacak güncelleme neticesinde o telefonlardan whatsapp uygulaması kaldırılacak. Sebebin güvenlik problemi olduğu belirtildi. Bazı bildirimlerin eksik yapılmasına neden oluyor neticesinde de güvenlik problemleri ortaya çıkıyor. Bu güvenlik probleminden whatsapp uygulamasının kaldırılması ile ortadan kalkacağı konuşuluyor.



Uygulamasının telefonlardan kaldırılması 1 mart tarihinde gerçekleştirilecek. Android telefonlardan silinecek WhatsApp uygulamasının etkilediği o telefon aşağıda yer almaktadır.

İşte WhatsApp'ın silineceği o telefonlar...

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus F3

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II

LG Optimus F6 LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820 modeli, ZTE UMI X2 modeli, ZTE V956 modeli,  ZTE Grand Memo, Sony Xperia M ve ZTE Grand S Flex

iOS telefonlar:

iPhone 6S

iPhone 5S

iPhone 6S Plus

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