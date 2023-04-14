Telefonu Samsung marka olanlar dikkat! Bu modellerin fişi çekildi: Artık kullanılamayacak listesine girdi

Samsung telefonu olanlar dikkat! Karar çıktı: Artık kullanmak mümkün olmayacak! Bu modellerden biriyse... Telefon tiryakilerinin çok fazla kullandığı modellerden markalardan biri olan Samsung'dan bir haber geldi. Samsung marka telefonlar üzerinden kritik karar geldi. Artık telefonlar kullanılamayacak. İşte Samsun'un güncelleme yapılamayacağı ve ömrünün biteceği o modeller...
SAMSUNG START VERDİ! SON DEMLERİNİ YAŞIYOR
Dünyaca ünlü telefon markasından biri olan Samsung artık güncelleme yapmayacağını açıkladı. Güncelleme desteğinden kendisini çeken telefon markaları haberimizde yer alacak. Teknoloji denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Samsung, yıllardır etkinliğini sürdürmektedir. Samsung 2019 yılında piyasaya çıkarttığı 2. modeli için güncelleme yapmayacağını açıkladı. İşte diğer ayrıntılar...
Yapılan duyuruya göre samsung akıllı telefonlar için 5 yıllık güvenlik güncellemesi yapıldı. Bunun yanında da 4 yıllık Android güncellemesi de yapıldı. 2019 yılında satışa çıkmış model olan modeller Samsung Galaxy A30 ile Samsung Galaxy A50 modelleri bu karardan etkilenecek. Galaxy S21 serisi ve diğer modeller de bu yeni karar, güncellemelerden etkilenecek. Diğer taraftan Samsung Galaxy S10 serisinde yapılan son güncelleme geçtiğimiz ay duyuruldu. Güvenlik açısından bir etkilenme olmadı ve Samsung bir haber ile tüm müşterileri için telefonlarınızı ve güncellemelerinizi yenileyin uyarısında bulundu. Samsung telefonunun desteğini kestiği cihazlar arasında bulunan Galaxy S10 Lite veya Galaxy S10 5G bulunmuyor. Güncellemelerin kesintisi sadece Galaxy 10 serisi içerisinde A30 ve A50 versiyonları yönünden geçerli olacağı bildirildi.