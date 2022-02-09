Telefonu ve parası darp edilen şahıs, gaspçılar tarafından bıçaklandı!

Korkunç olay, İstanbul'un beşiktaş ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen Khal Mohammad Azimi isimli bir kişi yolda yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı ve o sırada cep telefonuyla bir miktar parasını kaptırdı.
Şüpheli kişilerin peşinden koşmaya başlayan Khal Mohammad Azimi, bu kez de gaspçılar tarafından önce darp edildi. ve daha sonra bıçaklanarak yaralandı.
Olayın hemen ardından gaspçılar olay yerinden hızlıca kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Khal Mohammad Azimi'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri ise yaşanan olaya ilişkin bir çalışma başlatırken ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin eşkalini belirlediler. Azimi'yi gasbeden şüphelilerde Kadir E., Köyiçi caddesinde yakalanarak gözaltına alınırken polis merkezindeki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan gaspçının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Şüpheli kişilerin peşinden koşmaya başlayan Khal Mohammad Azimi, bu kez de gaspçılar tarafından önce darp edildi. ve daha sonra bıçaklanarak yaralandı.
Olayın hemen ardından gaspçılar olay yerinden hızlıca kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Khal Mohammad Azimi'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri ise yaşanan olaya ilişkin bir çalışma başlatırken ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin eşkalini belirlediler. Azimi'yi gasbeden şüphelilerde Kadir E., Köyiçi caddesinde yakalanarak gözaltına alınırken polis merkezindeki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan gaspçının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.