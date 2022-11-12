YAŞAM
12 Kasım 2022 - 21:34

Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?

1999 Düzce depremi yıldönümü nedeniyle Türkiye genelinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tüm yurtta yapılan tatbikat kapsamında cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderirdi. Bazı telefonlar uyarı almazken vatandaşlarda nedenini araştırmaya başladı. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

YAŞAM
12 Kasım 2022 - 21:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?


Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de kapsayan deprem tatbikatı 12 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Düzce depreminin yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen tatbikat saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı olarak yapıldı. Yurt genelinde telefonlara bildirim gönderilirken bazı telefonlar ise bildirim almadı. AFAD tarafından gönderilen bildirimin telefonlara düşmesi için telefon ayarlarında acil durum bildirimleri bölümünün açık olması gerekmektedir. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

ACİL DURUM BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR? AFAD BİLDİRİMLERİ NASIL KAPATILIR?

Bugün yapılan tatbikat kapsamında telefonlara gönderilen bildirimler bazı vatandaşları ulaşmadı. Hayati uyarının telefonlara gelmesi için acil durum bildirimlerinin açık olması gerekiyor. Telefonun ayarlar kısmından bildirimler açılıp kapatılabiliyor.



AFAD Bildirim Kapatma

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bu burçlar güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor! Herkesin gözü bu burçların üzerinde
Bu burçlar güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor! Herkesin gözü bu burçların üzerinde
İstanbullular bu haber sizi yakından ilgilendiriyor! İŞKUR açıkladı! O kuruma işçi alımları başladı! Başvuru için son 1 gün
İstanbullular bu haber sizi yakından ilgilendiriyor! İŞKUR açıkladı! O kuruma işçi alımları başladı! Başvuru için son 1 gün
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri
İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik
İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik
Son Haberler
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama...
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine...
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu...
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor,...
Use case mobility nedir, ne demek?
Use case mobility nedir, ne demek?
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine göre anlamları
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine...
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir,...
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat...
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde faturalar değişebilir..
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde...
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce...
Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray
Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde...
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans...