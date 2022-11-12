Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de kapsayan deprem tatbikatı 12 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Düzce depreminin yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen tatbikat saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı olarak yapıldı. Yurt genelinde telefonlara bildirim gönderilirken bazı telefonlar ise bildirim almadı. AFAD tarafından gönderilen bildirimin telefonlara düşmesi için telefon ayarlarında acil durum bildirimleri bölümünün açık olması gerekmektedir. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
YAŞAM
12 Kasım 2022 - 21:34
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?
1999 Düzce depremi yıldönümü nedeniyle Türkiye genelinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tüm yurtta yapılan tatbikat kapsamında cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderirdi. Bazı telefonlar uyarı almazken vatandaşlarda nedenini araştırmaya başladı. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
YAŞAM
12 Kasım 2022 - 21:34
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir