Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?







ACİL DURUM BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR? AFAD BİLDİRİMLERİ NASIL KAPATILIR?







Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de kapsayan deprem tatbikatı 12 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Düzce depreminin yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen tatbikat saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı olarak yapıldı. Yurt genelinde telefonlara bildirim gönderilirken bazı telefonlar ise bildirim almadı. AFAD tarafından gönderilen bildirimin telefonlara düşmesi için telefon ayarlarında acil durum bildirimleri bölümünün açık olması gerekmektedir. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Bugün yapılan tatbikat kapsamında telefonlara gönderilen bildirimler bazı vatandaşları ulaşmadı. Hayati uyarının telefonlara gelmesi için acil durum bildirimlerinin açık olması gerekiyor. Telefonun ayarlar kısmından bildirimler açılıp kapatılabiliyor.