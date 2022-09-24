Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, sabaha karşı 04.00 sıralarında bir kişi akaryakıt istasyonunu önünde oturarak cep telefonuna bakmaya başladı. Bir süre sonra ise bisikletli bir şahıs akaryakıt istasyonuna girerek şahsın elindeki telefonu alıp yoluna devam etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:26
Telefonuna bakarken çalınınca şok oldu
Adana'da akaryakıt istasyonunda bir kişinin cep telefonunun bisikletli zanlı tarafından alınması anbean görüntülendi.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:26
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