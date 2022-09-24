Telefonuna bakarken çalınınca şok oldu













Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, sabaha karşı 04.00 sıralarında bir kişi akaryakıt istasyonunu önünde oturarak cep telefonuna bakmaya başladı. Bir süre sonra ise bisikletli bir şahıs akaryakıt istasyonuna girerek şahsın elindeki telefonu alıp yoluna devam etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.