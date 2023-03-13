Telefonuna bunu yükleyenler bankadan 100 TL kazanacak! 2 saniyede kasadan geçin, hediye parayı kapın!







QR İLE ÖDEMELERE DİKKAT!







QR ÖDEME KAMPANYA BİLGİLERİ

Kredi kartı ve üstünde BankKart yazılı olan kartlara sahip olanlar bu haberi okuduktan hemen sonra ödemesini alacak. 31 Mart 2023 bu kampanyanın son günüdür. Hızlı hareket edin. Kampanya koşulları nelerdir? İşte detaylar...Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlara kampanya ile ilgili özel duyuru yapıldı. Kampanya kapsamında QR ödeme yöntemini kullanarak tek seferde 100 TL ve üzeri toplam 100 TL'ye kadar alışveriş yaparak 10 Türk Lirası BankKart hediye kazanacaksınız. Mart ayı başında başlayan kampanya, 31 Mart 2023 tarihinde sona eriyor. Kampanyaya BankKart mobil ve Ziraat mobil üzerinden katılabilirsiniz. Kampanya süresi boyunca, QR ödeme yöntemi kullanılarak yapılan tüm nakit veya faturalı alışverişlerde kampanya geçerlidir. Ancak aynı gün aynı işyerindeki ilk harcamanız başlangıç noktası olarak alınacak ve kampanyaya dahil edilecektir.Ziraat Bankası BankKart sahipleri, QR ödeme yöntemini kullanarak yapacakları 100 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde toplam 100 Türk Lirası BankKart parası kazanacak. Kampanyaya katılım için son tarih 31 Mart 2023'tür. Kampanyaya katılım için BankKart mobil uygulaması gerekmektedir. Aynı işyerinden yapacağınız alışverişler geçerli sayılacak ve sadece ilk harcamanız kampanyaya dahil edilecektir. Kampanya süresince Peşin veya taksitli ödemelerde BankKart veya Ziraat mobil uygulaması ve POS'ta QR ödeme yöntemi kullanılmaktadır. QR ödemesi yapmak için alışveriş yaptığınız semtin katibini bilgilendirmeniz gerekmektedir. BankKart mobil uygulamasının ödeme menüsündeki POS ekranındaki barkodu okutarak ödeme yapabilirsiniz. Kampanya ile maksimum 100 Türk Lirası BankKart kazanabilirsiniz. Kampanyada geçerli olmayan kartlar şunlardı; BankKart Başak, BankKart Business ve BankKart Ücretsiz ürünleriyle yapılan işlemlerin kampanya kapsamında olmayacağı duyuruldu.