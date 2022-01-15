Telefonuna gelen mesaj yüzünden kocasından 4 gün işkence gördü!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Tebarek Arbeş (20) isimli bir kadın 15 yaşındayken Muhammed Rıza el-Mahmud (26) ile evlendi. Bu evlilikten 3 yaşında bir çocuğu olan Tebarek, tekrar hamile kaldı. 7 aylık hamile olan Tebarek Arbeş, eşinden bir süredir kıskançlık yüzünden şiddet görüyordu.
Ailesiyle sadece kocasının izin verdiği zamanlarda telefonla görüşen Tebarek, 9 Ocak tarihinde yine ailesiyle görüştü ve telefonu eşine geri verdi. O sırada telefona gelen bir mesaj hayatının kabus günlerini başlattı.
Gelen mesaj üzerine karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu iple bağlayan Muhammed Rıza el-Mahmud, 7 aylık hamile karısını 3 yaşındaki çocuğunun önünde önce darp etti ve daha sonra da bıçakla da yaraladı. Mahmud, Günlerce işkence ettiği karısının vücudunda ayrıca sigara da söndürdü.
Günlerce eşine işkence yapan Mahmud, 13 Ocak günü tekrar tartıştığı karısını öldüresiye dövdü. Kanlar içinde kalan kadının yüzü tanınmaz hale gelirken eşinin bilincini kaybettiğini anlayan Mahmud durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları ağır yaralı kadını ambulansa alarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kadının darbeye bağlı travma geçirdiği anlaşıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak izleri olduğu tespit edilen kadının yaraların 5 gün öncesine ait olduğu görüldü.
Eşinin yanında hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve o yüzden kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mahmud, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken hastanede tedavisi devam eden genç kadının beyin kanaması geçirdiği, bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ailesiyle sadece kocasının izin verdiği zamanlarda telefonla görüşen Tebarek, 9 Ocak tarihinde yine ailesiyle görüştü ve telefonu eşine geri verdi. O sırada telefona gelen bir mesaj hayatının kabus günlerini başlattı.
Gelen mesaj üzerine karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu iple bağlayan Muhammed Rıza el-Mahmud, 7 aylık hamile karısını 3 yaşındaki çocuğunun önünde önce darp etti ve daha sonra da bıçakla da yaraladı. Mahmud, Günlerce işkence ettiği karısının vücudunda ayrıca sigara da söndürdü.
Günlerce eşine işkence yapan Mahmud, 13 Ocak günü tekrar tartıştığı karısını öldüresiye dövdü. Kanlar içinde kalan kadının yüzü tanınmaz hale gelirken eşinin bilincini kaybettiğini anlayan Mahmud durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları ağır yaralı kadını ambulansa alarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kadının darbeye bağlı travma geçirdiği anlaşıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak izleri olduğu tespit edilen kadının yaraların 5 gün öncesine ait olduğu görüldü.
Eşinin yanında hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve o yüzden kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mahmud, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken hastanede tedavisi devam eden genç kadının beyin kanaması geçirdiği, bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.