Telefonunda bu uygulama olanlar aman dikkat! Acilen silin: Banka hesaplarınızı hortumluyor!

















BleepingComputer'ın haberine göre, Google Play'e sızdığı tespit edilen 'Goldoson' adlı kötü niyetli yazılım, toplamda 100 milyon indirmeye sahip 60 yasal uygulamada keşfedildi. Bu zararlı yazılım, kullanıcının hassas verilerini, yüklü uygulamaları, WiFi ve Bluetooth bağlantılı cihazları, GPS konumlarını toplayabiliyor ve ayrıca arka planda reklamlara tıklayarak reklam sahtekarlığı yapıyor. Goldoson, üçüncü taraf bir kütüphanenin yanlışlıkla altmış uygulamada entegre edilmesi sonucu yayılmış. Kullanıcı, Goldoson içeren bir uygulamayı çalıştırdığında, cihazı kaydedip gizlenmiş bir uzak sunucudan yapılandırmasını alıyor. Goldoson'un veri toplama mekanizması, genellikle her iki günde bir etkinleşecek şekilde ayarlanmış durumda ve yüklü uygulamaların listesini, coğrafi konum geçmişini, Bluetooth ve WiFi üzerinden bağlanan cihazların MAC adreslerini ve diğer bilgileri C2 sunucusuna aktarıyor.Google Play Store'da keşfedilen kötü amaçlı yazılım "Goldoson", 60 yasal uygulamada bulundu ve toplamda 100 milyon indirme rakamına ulaşıldı. McAfee'nin araştırma ekibi tarafından ortaya çıkarılan bu Android zararlı yazılım, kullanıcının hassas verilerini toplayabiliyor ve arka planda reklam sahtekarlığı yapabiliyor. Goldoson, üçüncü taraf bir kütüphaneye entegre edilmiş ve kullanıcının cihazını kaydederek veri toplama mekanizmasını uzaktan kontrol ediyor. Bu zararlı yazılım, reklam geliri elde etmek için gizli bir WebView'e enjekte edilmiş HTML kodunu kullanarak reklam sahtekarlığı yapıyor. Ayrıca, Google'ın Tehdit Analiz Grubu'nun Çin yanlısı dezenformasyon yaymakla ilişkilendirilen bir grupla mücadele ettiği de belirtilmiştir. Bu grup, toplu hesap satıcılarından yeni hesaplar alarak dezenformasyon içeriklerini yaymada kullanılan hesapları yeniden düzenliyor.