Telefonunda Denizbank mobil olanlara 16.000 TL nakit para ödenecek

Denizbank’tan 16.000 TL’ye kadar ödenecek

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank 16.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplaması!

Özel bankaların önde gelen isimlerinden olan ve geniş müşteri kitlesine sahip olan Denizbank, yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Buna göre, Denizbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler 4 gün içerisinde başvuru yaptıklarında hızlı bir şekilde 16 bin TL’ye kadar kredi alabilecekler. Duyuru, Denizbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı.Milyonlarca müşterisi bulunan Denizbank, resmi sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. Buna göre, Denizbank’tan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak nakit para almak isteyenler uygun ve her keseye uygun ödeme seçenekleriyle işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılanlar hem yüksek tutarlarda nakit para alabilecek hem de borçlarını 3 ay boyunca erteleyebilecekler. Bu detayların yanı sıra çekilen ihtiyaç kredisi tutarı 36 ay vadeli olarak sunuluyor. Kasım ayının başlamasıyla birlikte birçok banka kredi vermek için harekete geçti. Yıl sonu öncesi vatandaşlara kredi sağlayarak nakit sorunundan kurtarmak isteyen Denizbank, kredi ödemesini şimdi yapıyor ve vatandaşlar taksitlerini yılbaşından sonra ödüyor.Denizbank’ın ihtiyaç kredisine başvurmak oldukça kolaydır. Elinizde bulunan cep telefonu üzerinden Denizbank’ın mobil uygulamasını indirerek ilk adımı atabilirsiniz. Ayrıca yine telefonunuzdan SMS göndererek de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Geleneksel yöntemlerle kredi çekmek isteyen ve banka yetkilisiyle birebir görüşmek isteyenler de Denizbank şubelerini ziyaret edebilirler.Denizbank’tan 16.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanıldığında banka yüzde 2,19 faiz oranı uygulamaktadır. Bu faiz oranı baz alındığında 36 aylık vade için aylık taksitler 704 TL olmakla birlikte vade sonunda ödenen toplam tutar 25 bin 439 TL olacaktır. Yüzde 2,19 faiz ile krediye toplam 9 bin 359 TL faiz uygulanıyor.Ayda 704 TL ödeyeceğiniz 16 bin TL kredinizi Denizbank şubelerine gitmeye dahi gerek kalmadan hemen çekebilirsiniz. 3 ay erteleme imkanı ile başvurunuz onaylandıktan sonra kredi tutarını hemen hesabınızda görebilir, ödemelere ise yılbaşından sonra başlayabilirsiniz. Denizbank’ın Kasım ayına özel kampanyası ile birçok kişi ayın ilk günlerinde nakit ödemelerini aldılar. Ödemeler önümüzdeki birkaç gün daha devam edecek.