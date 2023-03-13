TEKNOLOJİ
13 Mart 2023 - 10:15

Telefonunda Google yüklü olanlar dikkat! O tarihten sonra bunu kullanamayacaksınız

Google'den yeni karar !!! Kullanıcılar şok içinde hangi hizmet kaldırılacak??

TEKNOLOJİ
13 Mart 2023 - 10:15
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Telefonunda Google yüklü olanlar dikkat! O tarihten sonra bunu kullanamayacaksınız
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GOOGLE’NİN O HİZMETİNİN SÜRESİ DOLUYOR!



Google’nin yıllardır kullanılan bir hizmeti yakın zamanda tarih olacak. Gündeme bomba gibi düşen bu haberle birlikte bir çok insan merak içinde…. Bizlerde konu ile ilgili olarak araştırmalarımız tamamladık tüm detayları sizler için hazırladık.. İşte detaylar…

goggle



Günümüz koşullarında bilginin kullanımı ve aktarımı konusunda kuşkusuz en büyük nimet Google’dir. 1998 yıılında erişime açılan ve dünya da hızla aktif kullanılan arama motoru olan google verdiği hizmen skalası ile de oldukça geniş bir perspektifte. Teknoloji geliştirkçe Google de onunla birlikte paralel olarak gelişmeye devam etti. İnsanların bir çok ihtiyacını karşılamak için se hep yenilendi. Ancak teknoloji gündemine düşen bir haber ise oldukça endişelendirdi. Yıllardır Google tarafından verilen bir hizmet olan bir yan hizmetin süresinin dolduğu haberi duyuldu.

KULLANICILAR MERAK İÇİNDE

Yaklaşık olarak 8 senedir dolaşımda olan Chrome temizleme aracının yakın bir tarihte kaldırılacağı duyuruldu. Edinilen bilgilere göre temizleme aracı artık kullanılamayacak.

Google, web tarayıcısı Chrome’a özel oluşturulan temizleme aracı 111. Sürümü itibari ile tarihe karışacak. Google’nin ise bu yan uygulamanın neden kaldırdığı kullanıcılar tarafından en çok merak edilen bir diğer konu oldu. Sektör kaynaklarına göre googlenin tehdide karşı olarak bir önlem aldığı ve temizleme aracına ihtiyaç duyulmadığı için böyle bir önlem aldığı belirtiliyor.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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