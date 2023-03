O FİRMA SİM KARTLARA GÜLE GÜLE DEDİ







Telefonunda hat takılı olanlar dikkat! Sim kartlar için flaş karar çıktı: Artık böyle olacak. Sim kart sahipleri için bir duyuru yapıldı. SİM kart artık tarih oluyor. Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde her gün yeni bir haber, yeni bir duyuru geliyor. Şimdiki duyuru ise sim kartlar ile ilgili. Yakında telefonlarımızda sim kartlar olmayacak. Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre, son teknoloji ile birlikte sim kartlar artık telefonlarda bulunmayacak. Bunun yerine telefonlarda nelerin olacağı da açıklandı. İşte diğer detaylar...Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile birlikte artık yeni bir dönem başlıyor. Yapılan açıklamaya göre sim kartlarına artık ihtiyaç kalmayacak. Geliştirilen yeni teknolojiler her gün yeni bir müjdenin habercisi. Artık her şey değişiyor. Geliştirilen yeni uygulamalar, teknolojik gelişmeler neticesinde artık tarih olacak sim kartlar için ise firmadan açıklama yapıldı. 4 yılı var. 4 yıl sonra herkes bu teknolojiye kavuşacak. İşte diğer ayrıntılar...Bu projeyi ve teknolojiyi geliştiren firma tarafından bu projeye İntegrated Sim adı verildi. Yapılan açıklama ile önümüzdeki süreçte bu taleplerin katlanarak artacağı belirtildi. SİM kart takmaktan çok sıkılanlar ve bu durumdan kurtulmak isteyenlerin yardımına yetişecek. 2027 yılına dikkat çeken firma, bu yılda bu özelliğin herkes tarafından kullanabileceğini söyledi. Aynı zamanda telefon tasarımları da bu yeni teknoloji sayesinde yeni bir boyut kazanacak. Artık telefon üreticilerinin ve tasarımcılarının yeni teknolojiye göre telefonları daha küçük ve daha pratik boylarda üreteceği belirtiliyor. SİM kartların geçerli olduğu telefonlarda GSM özelliği bulunuyor. SİM kart takılmadan telefon ne arama yapabiliyor, ne de herhangi bir mobil ağa bağlanabiliyor. Yeni tasarlanan sim kartsiz işlemcili telefonlarda ise CDMA özelliği bulunacak. Firma tarafından verilen ad bu. Bu teknoloji sayesinde telefon kullanmak isteyenlerin ayrı bir özelliği ihtiyaç duymayacaklar. Sim kartsız da telefon hemen işletime geçerek aktif rol oynayacak.