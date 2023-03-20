TEKNOLOJİ
20 Mart 2023 - 18:15

Telefonunda Instagram, Facebook, WhatsApp yüklü olanlara kötü haber! Artık para ödeyeceksiniz: İşte yeni abonelik ücreti!

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ücretli abonelik hizmetini başlattı. Hesap doğrulamaları için gerekli olan ücretli aboneliğin fiyatları nedir? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
20 Mart 2023 - 18:15
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Telefonunda Instagram, Facebook, WhatsApp yüklü olanlara kötü haber! Artık para ödeyeceksiniz: İşte yeni abonelik ücreti!
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Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ücretli abonelik hizmetini başlattı. Hesap doğrulamaları için gerekli olan ücretli aboneliğin fiyatları nedir? İşte detaylar...

İŞTE ABONELİK ÜCRETLERİ

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Meta, konuyla ilgili açıklama yaparak, Şubat ayında test ettikleri 'Meta Verified' hizmetini ABD'de başlattıklarını duyurdu. 

Hizmetten yararlanacak olan bilgisayar kullanıcılardan 11,99 dolar, Apple IOS ve Google Android kullanıcılarından ise 14,99 dolar aylık abonelik ücreti alınacağı duyuruldu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar 'mavi tik' rozeti alacak ve sahte hesaplara karşı koruma ve müşteri desteğine doğrudan erişim imkanlarına sahip olacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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