Telefonunda Instagram ve Facebook yüklü olanlar dikkat! 5 gün sonra resmen başlıyor: Yeni dönem duyuruldu













META KULLANICILARI ARTIK REKLAM TAKİBİNDEN KURTULACAK





Son bilgilere göre, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformları için reklam uygulamalarında yeni düzenlemeler yapılacağı duyuruldu. Bu kararın nedeni, kullanıcıların reklamlardan duydukları rahatsızlığı en aza indirgemek ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak. Milyonlarca kullanıcısı olan bu platformlarda, reklamların kullanıcılara fazla sık ve rahatsız edici bir şekilde sunulması, sıkıntı yaratıyordu. Bu nedenle alınan kararla birlikte, reklam uygulamaları daha dengeli bir şekilde sunulacak ve kullanıcılar daha az rahatsız edilecek.Düzenlemelerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih açıklanmadı ancak yakın zamanda başlaması bekleniyor.Sosyal medya devleri İnstagram ve Facebook için yeni düzenlemeler geliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Meta kullanıcıları artık reklam takibinden kurtulacaklar. Bu değişiklikle birlikte AB'deki Instagram ve Facebook kullanıcıları, izledikleri videolar veya tıkladıkları içeriklere göre reklamlarla karşılaşmayacaklar. Kullanıcılara artık yalnızca yaş aralıkları ve genel konumları gibi geniş kategorilere dayalı reklamlar gösterilecek.Meta, bu değişikliği yapmak için kullanıcılarına bir dizi prosedür yerine getirme zorunluluğu getiriyor. Kullanıcıların, Meta'nın uygulama içi aktivitelerini reklamlar için kullanmamasını istediklerini belirten bir çevrimiçi form doldurup göndermeleri gerekiyor. Meta, AB düzenleyicileri tarafından uygulanan politikalara uymak zorunda olduklarını söylüyor, ancak bunlara itiraz etmeye devam edeceklerini de ekliyor. Bununla birlikte, bu yaklaşımın şirket aleyhine yeni şikayetlere yol açabileceği de belirtiliyor. Bu yeni düzenlemeler, her izlenen içeriğin reklam olarak kullanıcılara sunulmaması açısından oldukça olumlu bir gelişme. Bu sistemin Türkiye'de de uygulanması, Instagram ve Facebook kullanıcıları için oldukça önemli bir adım olacaktır. Siz de bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.