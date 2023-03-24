TEKNOLOJİ
24 Mart 2023 - 19:15

Telefonunda Instagram yüklü olanlar dikkat! Sürpriz özellik devreye girdi: Uygulamaya giren şaşırdı! Artık böyle olacak

Meta bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram, yeni özelliklerini kullanıma sunmayı sürdürüyor. Şimdi ise Instagram bir başka şaşırtıcı hamleyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Bu kapsamda Instagram, arama sonuçları üzerinde reklamları test ettiği ortaya çıktı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

TEKNOLOJİ
24 Mart 2023 - 19:15
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Telefonunda Instagram yüklü olanlar dikkat! Sürpriz özellik devreye girdi: Uygulamaya giren şaşırdı! Artık böyle olacak
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Instagram'dan yeni reklam hamlesi geldi. Sevilerek kullanılan sosyal medya platformu, blogunda arama sonuçlarında reklamları test etmeye başladığını söyledi. Bu reklamlar, bir gönderiye dokunup kaydırdığınızda Instagram'ın arama sonuçları sayfasında görünür.

Mesaja göre, bu değişiklik başlangıçta sadece bir test. Ancak Instagram, yeni düzeni "önümüzdeki aylarda" dünya çapında kullanıma sunmayı planlıyor.

INSTAGRAM HATIRLATICI REKLAMLARINI DA AÇIKLADI



Instagram reklamlarının sunduğu bir diğer yenilik ise hatırlatıcılar oldu. Hatırlatıcı reklamlar, reklam verenlerin yaklaşan bir etkinlik veya önemli bir tarih hakkında anlık bildirimler göndermesine olanak tanır.

ınstagram

İlgili hatırlatıcıları isteyen kullanıcılar, etkinlik ya da tarih başına Instagram'dan üç bildirim alır. Bu üç mesaj etkinlikten veya önemli tarihten 1 gün önce, etkinlikten 15 dakika önce ve etkinlik sırasında gönderilir.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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