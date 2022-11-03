Telefonunda TikTok uygulaması olanlar! Bilgileriniz başkasının elinde olabilir

Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan TikTok, son günlerde fenomenleri kadar veri gizliliği ile de gündeme geliyor. Merkezi Çin olan şirketin yeni gizlilik anlaşmasını yayınlaması ardından, Tiktok’un İsrail, Çin, Brezilya ve ABD’deki merkez ofisinde kullanıcıların verilerine ve bilgilerine erişebildiği öğrenildi. Milyonlarca kullanıcısı olan platformda yaşanan gizlilik ihlali, TikTok’a puan kaybettirdi.
TikTok kullanıcılarının verileri çalınıyorMilyonlarca kişinin üye olduğu, milyarlarca videonun paylaşıldığı Tiktok platformunda farklı açılardan veri gizliliğinin ihlal edildiği ortaya çıktı. TikTok’a gelen son güncelleme ile birlikte, kullanıcılar videolarını favorilerine eklediklerinde videonun sahibine bildirim gönderiliyor. Böylelikle bir kişinin videosunu favorilerinize aldığınızda karşı taraf direkt olarak bilgilendirilecek.
Güncellemeden önce içerik üreticiler sadece bir videonun kaç kez favorilere alındığını görebiliyor, kimlerin favorilerine aldığını göremiyordu. Favoriler gizli tutulurken Kasım ayında gelen güncelleme ile bu gizlilik de ihlal edilmiş oldu.