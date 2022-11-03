Telefonunda TikTok uygulaması olanlar! Bilgileriniz başkasının elinde olabilir







TikTok kullanıcılarının verileri çalınıyor







TikTok yasaklanabilir

Açıklama geldi

Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan TikTok, son günlerde fenomenleri kadar veri gizliliği ile de gündeme geliyor. Merkezi Çin olan şirketin yeni gizlilik anlaşmasını yayınlaması ardından, Tiktok’un İsrail, Çin, Brezilya ve ABD’deki merkez ofisinde kullanıcıların verilerine ve bilgilerine erişebildiği öğrenildi. Milyonlarca kullanıcısı olan platformda yaşanan gizlilik ihlali, TikTok’a puan kaybettirdi.Milyonlarca kişinin üye olduğu, milyarlarca videonun paylaşıldığı Tiktok platformunda farklı açılardan veri gizliliğinin ihlal edildiği ortaya çıktı. TikTok’a gelen son güncelleme ile birlikte, kullanıcılar videolarını favorilerine eklediklerinde videonun sahibine bildirim gönderiliyor. Böylelikle bir kişinin videosunu favorilerinize aldığınızda karşı taraf direkt olarak bilgilendirilecek.Güncellemeden önce içerik üreticiler sadece bir videonun kaç kez favorilere alındığını görebiliyor, kimlerin favorilerine aldığını göremiyordu. Favoriler gizli tutulurken Kasım ayında gelen güncelleme ile bu gizlilik de ihlal edilmiş oldu.Öte yandan Federal İletişim Komisyonu’ndaki bir üyenin güvenlik açısından endişe duyduğunu belirtmesi ardından TikTok’un ABD’de yasaklanması da mümkün olabilir. Komisyon üyelerinden bazıları, TikTok’un yasaklanmasının doğru bir karar olacağını, verilerin yanlış kişilerin eline geçerek ulusal güvenliği tehdit altında bıraktığını söyledi.Gizlilik ihlaline ilişkin suçlamalara karşı TikTok tarafından da yanıt gecikmedi. TikTok sözcülerinden birinin yaptığı açıklamada, AND hükümeti ile uzlaşmaya gidebileceğini belirterek, iddiaların doğru olmadığını ve TikTok’un gizli görüşmelerde herhangi bir rolü ya da bilgisi olmadığını dile getirdi. Platform, ABD’deki kullanıcılarını kaybetmemek adına hükümet ile uzlaşmayı teklif ediyor. Sosyal medya uygulamalarında yer alan gizlilik ihlalleri ve kişisel bilgilerin kullanılması, kullanıcılar için tehlike oluşturuyor. Bu nedenle kullanıcıların TikTok uygulamasını kullanırken dikkatli olması gerekiyor.