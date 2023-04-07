Telefonunda Türk Telekom hattı takılı olanlar dikkat! Artık 80 TL ödenecek: Emeklilere duyuru yapıldı!







EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA











Ziraat Bankası, emekli maaşı alan müşterilerine özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşterilere Türk Telekom'dan yurtiçi her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, 5 GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma tarifesine 12 ay taahhütle 80 TL'ye sahip olma fırsatı sunulacak.Ziraat Bankası emekli müşterilerine özel bir kampanya sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesini kullanmaları gerekiyor. Bu tarife, 750 dakika, 750 SMS, 5GB internet ve Türk Telekom hatlarıyla sınırsız konuşma imkanı sunuyor. Tarifenin aylık ücreti, yeni hat alanlar, numara taşıyacaklar veya faturasız tarifeden geçecek müşteriler için KDV ve ÖİV dahil 150 Lira, faturalı tarifeden geçecek müşteriler için ise KDV ve ÖİV dahil 175 Lira'dır.Müşteriler, kampanyadan yararlanmak için ZIRAAT boşluk T.C. Kimlik Numarası'nı yazarak 5555'e SMS göndermeli ya da Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni aramalıdır. Kampanya kapsamında, Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan müşterilerin 12 fatura dönemi boyunca Ziraat Emekli tarifesinde kalmaları durumunda, Ziraat Emekli tarifesi için taahhüt verilen ücretler geçerli olacaktır. Yeni hat alan müşteriler, numara taşıyan müşteriler ve faturasız tarifeden geçen müşteriler için 80 Lira, faturalı tarifeden geçen müşteriler için ise 115 Lira'dan ücretlendirileceklerdir.Kampanya çerçevesinde sunulan aylık sabit ücret indirimi, abonenin hattının iptal edilmesi veya faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş yapması durumunda ilgili fatura dönemi sonunda iptal edilecektir. Bu kampanya kapsamında, numara taşıma, yeni hat alma veya Türk Telekom'un sunduğu faturasız tarifelerden geçiş yaparak kayıt olan müşteriler ile farklı bir operatöre numara taşıma, hat iptali veya faturalı hattan faturasız hatta geçiş yapma gibi durumlarda, fatura dönemi sonunda tarifede belirtilen kullanım haklarının tamamı kullanılmışsa, ilgili döneme ait kampanya kapsamındaki aylık tarife indirimi düzenlenecek faturaya yansıtılacaktır. Ancak eğer tüm faydalar henüz kullanılmamışsa, o ay için kampanya indirimi, tarifenin aylık ücretinin gün oranı kadar düzenlenecek faturaya yansıtılacaktır.Kampanyaya katılan müşteriler, 12 ay boyunca taahhüt vermek zorundadır. Eğer müşteri, hattını iptal eder veya faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş yaparsa, kampanya kapsamında sunulan aylık ücret indirimi iptal edilecektir.