Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Gruplarda yer alıyorsanız... O özellik tamamen değişti













WhatsApp, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan bir sohbet ve mesajlaşma uygulamasıdır. Uluslararası bir iletişim platformu olarak hizmet veren WhatsApp, kullanıcılarının karşısına yeni bir özellikle çıktı. İnternetin olduğu her yerde tercih edilen bu dev şirket, yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu.WhatsApp, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan bir iletişim platformudur ve grup sohbetleriyle ilgili yeni bir özellik duyurdu. WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın blog gönderisinde belirtildiği gibi, WhatsApp güncellemesi, grup yöneticilerine daha fazla kontrol sağlayacak. Yöneticiler, gruba kimlerin katılacağına karar verebilecekler. Güncelleme ile birlikte gelen ilk özellik, yöneticilerin, gruba davet edilen kişileri kabul etme ya da reddetme seçeneğine sahip olmasıdır. Kısacası, bir davet bağlantısı olduğunda, grup sohbetinde yeni bir kişiyi kabul etmek veya reddetmek, yöneticilerin yetkisinde olacaktır.