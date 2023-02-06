Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat: Her an mahkemelik olabilirsiniz







WHATSAPP UYGULAMASINDAN TARİHİ KARAR







Mesajlaşma uygulaması olarak en çok tercih edilen WhatsApp ile ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Peki WhatsApp hangi kararı aldı? Uymayanlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.WhatsApp uygulaması yeni bir karar alındığını ve bu kararın geçici değil kalıcı olarak devam ettiğini duyurdu. Bu kararın 7 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacağını belirttiler. 7 Aralık tarihinden önce alınan karara uyan firma ve kişiler için bir yaptırım olmayacak.Toplu mesaj özelliği ile ilgili alınan karara göre WhatsApp uygulaması üzerinden toplu mesaj gönderimi sağlayan firma ya da kişiler için yeni bir karar alındı. Özel hayatın mahremiyetini zedeleyen, cinsel ve rahatsız edici mesajlar gönderen kişiler için yaptırım uygulanacak. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde kişiler için mahkeme yolu da açık olacak. Bu karar grup toplu mesajları için de geçerli olurken bu kuralları uygulayan kişiler için bir sorun yaşanmayacak.