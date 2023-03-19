Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Saç baş yolduran özellik geldi: Android ve iPhone kullanıyorsanız...







WHATSAPP SON GÜNCELLEMESİ







Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp sürekli yeni güncellemeler yaparak kullanıcılarına sunuyor. Peki son güncellemede hangi yenilikler olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.WhatsApp insanlar tarafından hem mesajlaşma hem arama yapmak için sık sık tercih ediliyor. WhatsApp uygulaması kullanıcılar için sık sık güncelleme yapıyor. Yeni güncelleme ise yalnızca iOS işletimci olan iPhone marka telefonlarda kullanılabilecek. Deneme sürümünü kullanıma sunan yeni güncellemeye göre görsellerden metin çıkartma özelliği geliyor.İPhone telefon kullanan vatandaşlar artık deneme sürümü olarak sunulan güncellemeyi telefonlarında kullanabilecek. Telefonda bu güncellemeyi kullanabilmek için iOS 16 güncellemesinin gelmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda WhatsApp uygulamasının da 23.5.77 güncellemesinin yapılmış olması gerekiyor. Yeni güncellemeye göre bir buton eklenecek ve görsellerden metin çıkartma işlemi yapılabilecek ve kopyalamaya gerek kalmayacak. Yalnızca bir kere görüntülenen fotoğraflar için bu özellik gelmedi. WhatsApp'ın bu önlemi gizlilik için yaptığı da öğrenildi.