Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dinlesin! Bunu artık yapabileceksiniz

WhatsApp'ın 2.23.5.3 kodlu Android beta sürümünde yeni bir özelliği olduğu tespit edildi ve bu özellik kullanıcıların istedikleri haber kaynaklarına erişim sağlamasını sağlayacak.
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27 Şubat 2023 - 23:15
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27 Şubat 2023 - 23:15
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WHATSAPP'IN YENİ BÜLTENLER ÖZELLİĞİ: AYRINTILAR VE KULLANIMI Milyonlarca kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan çevrim içi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, son dönemlerde kullanıcılarının dikkatini çekmek için rakiplerine göre yeni özellikler üzerinde çalışmaya başladı. WhatsApp, kullanıcı sayısını 2 milyara ulaştırarak liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamak amacıyla gelişimine devam ediyor. Bugün, WhatsApp’ın, 2.23.5.3 kodlu Android beta sürümünde çalıştığı yeni bir özelliği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, kullanıcıları heyecanlandırdı. WhatsApp’ın, yakın zamanda haber bültenleri sunmaya başlayacağı kayda geçti. Bültenler özelliğinin içeriği henüz tam olarak belli değil, ancak WABetaInfo’nun tahminlerine göre, bu özellik Topluluklar özelliğinin bir versiyonu olarak kullanılacak. Yani duyuru grupları oluşturulacak ve haber akışı bu gruplar üzerinden sağlanacak. Kullanıcılar istedikleri haber kaynaklarını seçerek haber akışlarını oluşturabilecekler.
WHATSAPP'IN YENİ BÜLTENLER ÖZELLİĞİ: AYRINTILAR VE KULLANIMI Milyonlarca kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan çevrim içi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, son dönemlerde kullanıcılarının dikkatini çekmek için rakiplerine göre yeni özellikler üzerinde çalışmaya başladı. WhatsApp, kullanıcı sayısını 2 milyara ulaştırarak liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamak amacıyla gelişimine devam ediyor. Bugün, WhatsApp’ın, 2.23.5.3 kodlu Android beta sürümünde çalıştığı yeni bir özelliği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, kullanıcıları heyecanlandırdı. WhatsApp’ın, yakın zamanda haber bültenleri sunmaya başlayacağı kayda geçti. Bültenler özelliğinin içeriği henüz tam olarak belli değil, ancak WABetaInfo’nun tahminlerine göre, bu özellik Topluluklar özelliğinin bir versiyonu olarak kullanılacak. Yani duyuru grupları oluşturulacak ve haber akışı bu gruplar üzerinden sağlanacak. Kullanıcılar istedikleri haber kaynaklarını seçerek haber akışlarını oluşturabilecekler.
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