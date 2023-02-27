TEKNOLOJİ
27 Şubat 2023 - 23:15

Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dinlesin! Bunu artık yapabileceksiniz

Whatsapp'tan yepyeni bir özellik geliyor! Artık Whatsapp ile haberleri takip edebileceksiniz. Haber takip etmek için en kolay yöntemlerden birisi geliyor olabilir! İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
27 Şubat 2023 - 23:15
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Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dinlesin! Bunu artık yapabileceksiniz
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WhatsApp'ın 2.23.5.3 kodlu Android beta sürümünde yeni bir özelliği olduğu tespit edildi ve bu özellik kullanıcıların istedikleri haber kaynaklarına erişim sağlamasını sağlayacak. 

WHATSAPP'IN YENİ BÜLTENLER ÖZELLİĞİ: AYRINTILAR VE KULLANIMI 

Milyonlarca kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan çevrim içi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, son dönemlerde kullanıcılarının dikkatini çekmek için rakiplerine göre yeni özellikler üzerinde çalışmaya başladı. WhatsApp, kullanıcı sayısını 2 milyara ulaştırarak liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamak amacıyla gelişimine devam ediyor. 



whatsapp

WHATSAPP YENİ SÜRÜMÜ İLE BÜLTEN ÖZELLİĞİ GELECEK!

Bugün, WhatsApp’ın, 2.23.5.3 kodlu Android beta sürümünde çalıştığı yeni bir özelliği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, kullanıcıları heyecanlandırdı. WhatsApp’ın, yakın zamanda haber bültenleri sunmaya başlayacağı kayda geçti. Bültenler özelliğinin içeriği henüz tam olarak belli değil, ancak WABetaInfo’nun tahminlerine göre, bu özellik Topluluklar özelliğinin bir versiyonu olarak kullanılacak. Yani duyuru grupları oluşturulacak ve haber akışı bu gruplar üzerinden sağlanacak. Kullanıcılar istedikleri haber kaynaklarını seçerek haber akışlarını oluşturabilecekler. 

GİZLİLİK ÖN PLANDA TUTULACAK!

WhatsApp, kullanıcıların gizliliğine önem vermek suretiyle, haber kaynaklarının kendilerini takip eden kullanıcıların bilgilerine erişemeyecek. Böylelikle kullanıcılar, herhangi bir endişe yaşamadan istedikleri haber kaynaklarına erişim sağlayabilecekler. WhatsApp, üzerinde çalıştığı Bültenler özelliğini henüz kullanıma açmamış olmasına rağmen, yakın zamanda bu özelliğin kullanıma açılacağı tahmin ediliyor. Bültenler özelliği, WhatsApp’ın kullanıcıların ilgi alanlarına ilişkin gelişmelere kolayca ulaşmalarını sağlayacak. Bu özellik, mesajlaşma uygulamaları arasında öne çıkan WhatsApp’ın, kullanıcılarına sunacağı çok sayıda yeni özelliğinin arasında yer alacak.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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