Telefonundan 4454'e SMS gönderenlerin hesabına para geliyor! 1 ay süre verildi: 400 TL kazanmanın kolay formülü o kartta!

Ramazan ayına özel düzenlenen kampanya kapsamında, gıda market alışverişlerine ayrılan kart limitlerini iftar ve sahur için harcayan müşterilere 30 gün boyunca toplamda 400 TL Worldpuan hediye edilecek. Kampanyadan yararlanmak için, kampanya dönemi boyunca gıda marketlerinden yapılacak alışverişlerin toplam tutarının, kart limitinin en az %50'si kadar olması gerekiyor. Worldpuanlar, kampanya bitiminden sonraki 1 ay içerisinde müşterilerin hesaplarına yüklenecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin bankanın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.Ramazan ayı boyunca devam edecek olan kampanya, gıda marketi, manav, kasap ve şarküteri sektörlerinde gerçekleştirilen ilk 400 TL ve üzeri alışveriş sonrasındaki her 400 TL ve üzeri alışveriş için toplamda 400 TL worldpuan hediye ediyor. Kampanya 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Her müşteri, kampanya dönemi boyunca yaptığı her 400 TL'lik alışverişte 40 TL worldpuan kazanma fırsatına sahip olacaktır. Yapı kredi tarafından düzenlenen 400 TL Worldpuan kazandıran kampanyaya başvurmak oldukça kolay. Müşteriler, World Mobil uygulamasını indirerek veya sms yoluyla başvuru yaparak kampanyaya katılabilirler. Kampanya, Yapı Kredi kart sahiplerinin yapacakları peşin ya da taksitli harcamaları, dijital kart ile yapılan harcamaları kapsamaktadır. Başvuru için World Mobil uygulamasında "HEMEN KATIL" butonuna tıklamak veya "GIDA" yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numarasını yazarak 4454'e kısa mesaj göndermek yeterlidir. Kampanya 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.Ramazan ayına özel olarak düzenlenen kampanyada, yapılacak 400 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL değerinde Worldpuan kazanılabiliyor. Nakit çekim, puan ya da iade işlemleri kampanya dahilinde değilken, dijital kart ile yapılan tüm işlemler kabul ediliyor. Kazanılan puanlar asıl karta yüklenirken, kampanya kapsamındaki sektör ve markalar üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Kampanya koşulları kartlar değiştikçe değişebilecek. Yapı Kredi bireysel kredi kartı ya da bireysel TL kartı sahipleri kampanyaya katılabiliyor. İlk 400 TL ve üzeri harcamalar aynı gün içinde yapılmalı ve her müşteri toplamda 400 TL Worldpuan kazanma şansına sahip. Hesaplara yüklenen puanlar 5 Mayıs 2023 tarihinde, kullanılmadıkları takdirde ise 6 Haziran tarihinde hesaplardan silinecektir.