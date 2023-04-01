Kredi
01 Nisan 2023 - 13:00

Telefonundan bir başvuru yapan 200.000 TL parayı kapacak! 90 gün tek kuruş ödemek yok: O banka kampanyayı başlattı!

Tek tıkla başvuru yapan herkese 200 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Hem yeni hem de mevcut müşterileri için çeşitli başlıklar altında kampanyalar düzenlenirken CepteTEB, mart ayının ve haftanın son işlem gününde ihtiyaç kredisi başvurularına dair açıklamalar yapıldı. Düşük faizli olan 200 bin TL ihtiyaç kredisi detayları...

Kredi
01 Nisan 2023 - 13:00
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Telefonundan bir başvuru yapan 200.000 TL parayı kapacak! 90 gün tek kuruş ödemek yok: O banka kampanyayı başlattı!


Uzun zamandır yukarı yönlü devam eden enflasyonla beraber alım güçleri azalırken acil nakite ihtiyacı olanlara imkan sunuldu. CepTEB üzerinden müşterilere özel nakit destek verilirken tüketicilere seslenen dijital banka CepteTEB online ortamda düşük faizli kredi hizmetine dair başvurular yapılacağı duyuruldu. Faiz oranları güncellenirken ödeme kolaylığı sağlandı.

CEPTETEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi ürünü kapsamı içerisinde faiz oranı yüzde 1,64 olarak belirlenirken dijital banka üzerinden CepteTEB, nakit olan ihtiyaç giderlerine artan tüketiciler için açıklama geldi. Başlangıç faizi oranını yüzde 1,55 olarak değiştirildiği belirtildi.



cepteTEB ihtiyaç kredisi

CepteTEB, online olarak yapılan başvurular azami tutarı 200 bin TL olurken vade sayısı ise 36 ay olduğu açıklandı. 3 ay geri ödemesiz olarak sunulan ihtiyaç kredisinde isteğe yönelik ödeme kolaylığı verildi.

CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT TUTARLARI

200 bin TL'ye kadar sunulan ihtiyaç kredisi iççin finansman destek verilirken CepteTEB ürününe dair maliyet tabloları düzenlendi. Banka tarafından 9 ay vade ve yüzde 1,55 faiz oranı karşılığında 10 bin TL destek verilerek aylık ödeme tutarı 1.221,50 TL’lik taksitlerle ödemeler yapılacağı belirtildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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