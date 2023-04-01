Telefonundan bir başvuru yapan 200.000 TL parayı kapacak! 90 gün tek kuruş ödemek yok: O banka kampanyayı başlattı!

Uzun zamandır yukarı yönlü devam eden enflasyonla beraber alım güçleri azalırken acil nakite ihtiyacı olanlara imkan sunuldu. CepTEB üzerinden müşterilere özel nakit destek verilirken tüketicilere seslenen dijital banka CepteTEB online ortamda düşük faizli kredi hizmetine dair başvurular yapılacağı duyuruldu. Faiz oranları güncellenirken ödeme kolaylığı sağlandı.
CEPTETEB FAİZ ORANLARIİhtiyaç kredisi ürünü kapsamı içerisinde faiz oranı yüzde 1,64 olarak belirlenirken dijital banka üzerinden CepteTEB, nakit olan ihtiyaç giderlerine artan tüketiciler için açıklama geldi. Başlangıç faizi oranını yüzde 1,55 olarak değiştirildiği belirtildi.
CepteTEB, online olarak yapılan başvurular azami tutarı 200 bin TL olurken vade sayısı ise 36 ay olduğu açıklandı. 3 ay geri ödemesiz olarak sunulan ihtiyaç kredisinde isteğe yönelik ödeme kolaylığı verildi.