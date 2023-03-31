Telefonundan bir kez tıklayan 10.000 TL para alacak! Faiz ödemek yok, şubeye gitmek yok: Nakit ihtiyacına ilaç gibi çözüm o bankadan!

31 Mart tarihine kadar İşCep müşterisi olanlara kredi kartı başvurusunda bulunurken faizsiz 10.000 TL nakit avans verilirken 5 ay vade için geçerli olduğu bilgisi verildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenlere faizsiz taksitli nakit avans tutarı anında hesaplarda yerini aldı. İş Bankası müşterilerinin yararlanabileceği kampanya detayları...
FAİZSİZ 10 BİN TL NAKİT AVANSKampanya hakkında yapılan duyurular üzerine taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 10 bin TL aralığında olurken nakit avans limiti ile sınırlandığı bilgisi verildi. En az 2 kerede toplamda tanımlanan tutarı geçmeyecek şekilde kullanılacağı belirtildi.
Maximum mobil üzerinden kredi kart limitinin yüzde 50'sini geçmemek koşuluna bakılarak 5 bin TL'ye kadar taksitli avans kullanılacağı İş Bankası üzerinden duyuruldu. KAMPANYA DETAYLARI -5 aydan farklı vade sayılarıyla 10 bin TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranı uygulanır. -İşcep üzerinden müşteri olmak istiyorum özelliğinden yararlanarak kredi kartı başvuru yapılırken onaylanan kişiler yararlanabilir. -Kampanya üzerinden kredi kartı başvurusu onaylanan kişilere o günün takip ettiği 7 gün içerisinde 1 yıl süresiyle faydalanabilir.