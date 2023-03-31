Kredi
31 Mart 2023 - 17:45

Telefonundan bir kez tıklayan 10.000 TL para alacak! Faiz ödemek yok, şubeye gitmek yok: Nakit ihtiyacına ilaç gibi çözüm o bankadan!

Cep telefonlarından bir tık sayesinde 10 bin TL'nin sahibi olabilirsiniz. İşCep üzerinden ''müşteri Olmak İstiyorum'' butonuna basarak 10 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilirsiniz. İş Bankası tarafından verilen faizsiz nakit avans kampanyasından yararlanmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

Kredi
31 Mart 2023 - 17:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Telefonundan bir kez tıklayan 10.000 TL para alacak! Faiz ödemek yok, şubeye gitmek yok: Nakit ihtiyacına ilaç gibi çözüm o bankadan!


31 Mart tarihine kadar İşCep müşterisi olanlara kredi kartı başvurusunda bulunurken faizsiz 10.000 TL nakit avans verilirken 5 ay vade için geçerli olduğu bilgisi verildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenlere faizsiz taksitli nakit avans tutarı anında hesaplarda yerini aldı. İş Bankası müşterilerinin yararlanabileceği kampanya detayları...

FAİZSİZ 10 BİN TL NAKİT AVANS

Kampanya hakkında yapılan duyurular üzerine taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 10 bin TL aralığında olurken nakit avans limiti ile sınırlandığı bilgisi verildi. En az  2 kerede toplamda tanımlanan tutarı geçmeyecek şekilde kullanılacağı belirtildi. 



faizsiz nakit avans kampanyası

Maximum mobil üzerinden kredi kart limitinin yüzde 50'sini geçmemek koşuluna bakılarak 5 bin TL'ye kadar taksitli avans kullanılacağı İş Bankası üzerinden duyuruldu.

KAMPANYA DETAYLARI

-5 aydan farklı vade sayılarıyla 10 bin TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranı uygulanır.

-İşcep üzerinden müşteri olmak istiyorum özelliğinden yararlanarak kredi kartı başvuru yapılırken onaylanan kişiler yararlanabilir.

-Kampanya üzerinden kredi kartı başvurusu onaylanan kişilere o günün takip ettiği 7 gün içerisinde 1 yıl süresiyle faydalanabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ