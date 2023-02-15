Telefonundan bir SMS atan 30.000 TL'yi hesabına getiriyor! Bu banka nakit desteğinde tarih yazdı: Bu kişiler hemen alabilecek!

Acil nakde ihtiyacı olanlara müjde gibi haber işte o bankadan geldi. Milyonlarca vatandaş, şartları sağladığı takdirde 30.000 TL ödemeyi anında hesaplarında bulacak. SMS veya internet aracılığıyla başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz. Bankaların üst üste duyurduğu kredi kampanyalarından yararlanabilmek için ne yapılmalı? Detayları haberimizde...
BANKAYA GİTMEDEN ANINDA 30.000 TL HESABINIZDA
Belirli koşulların sağlanması halinde, banka şubesine gitmenize gerek kalmadan anında banka hesabınıza kredi ödemeniz yapılmaktadır. Tek tıkla SMS yolu ile bankanızın size sunduğu kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. 30.000 TL kredi veren bankalar hangileri? İşte o bankalar...
KOLAYLIKLA MOBİLDEN KREDİ ALABİLECEĞİNİZ BANKALAR!
SMS yoluyla kredi başvurusu yapabileceğiniz ve sonuçlandığı anda hesabınıza kredinizi yatıran bankalar şöyle: Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, QNB Finansbank, Denizbank, Türkiye İş Bankası yer almaktadır. Bu bankalardan kredi başvurusu yapmanız için istediğiniz kredi tutarını yazıp boşluk bırakarak T.C. Kimlik numaranızı yazarak 4425'e SMS olarak mesaj atabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığı anda krediniz hesabınıza yatırmaktadır.