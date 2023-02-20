Telefonundan bir SMS gönderen 100.000 TL ödeme alacak! O banka acil yardımı az önce açıkladı. Acil nakit ihtiyacı olanlar için o banka acil nakit kampanyası başlattı.
Acil nakite ihtiyaç duyanların faydalanabileceği kampanyanın detayları banka tarafından paylaşıldı. Nakit paraya ihtiyaç duyanlar tek sms ile birlikte 100 bin TL para alacaklar. O Bankanın detayları haberimizde yer alacak. İşte detaylar...
ACİL NAKİT KAMPANYASI DUYURUSU GELDİNakit destekleri pek çok banka müşterisi tarafından merakla takip edilip araştırılıyor. Acil paraya ihtiyacı olanların yardımına koşan nakit banka kredisi ise vatandaşların imdadına yetişiyor. Faiz destekleri ile birlikte tüketicilere oldukça iyi olanaklar sunan nakit desteğinin detayları ise açıklandı. İşte diğer detaylar...
Faizsiz olarak verilen nakit para desteklerin son dönemde bankacılık sektöründe oldukça popüler. Uygun taksit ve ödeme seçenekleri ile birlikte verilen faizsiz krediler önceleri sadece 10 bin TL oranında veriliyordu. Ancak o bankadan pek müşterinin yüzünü güldüren kampanya geldi. 100 bin TL'ye sıfır faizsiz ve taksitler ile birlikte ödeme yapılabilecek. Faiz indirimli kredi kampanyası ile bu yıl müşterilerine de kredi desteği verecek banka yine Vakıfbank oldu. Yine üst limitini değiştirmeyen Vakıfbank, müşterilerinin ihtiyacı oranında kredi verilecek. İşte Vakıfbank'ın kredi kampanyasının detayları.