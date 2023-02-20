Kredi
20 Şubat 2023 - 00:45

Telefonundan bir SMS gönderen 100.000 TL ödeme alacak! O banka acil yardımı az önce açıkladı

Acil nakite ihtiyaç duyanların faydalanabileceği kampanyanın detayları banka tarafından paylaşıldı. Nakit paraya ihtiyaç duyanlar tek sms ile birlikte 100 bin TL para alacaklar. O Bankanın detayları haberimizde yer alacak. İşte detaylar...

Kredi
20 Şubat 2023 - 00:45
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Telefonundan bir SMS gönderen 100.000 TL ödeme alacak! O banka acil yardımı az önce açıkladı


Telefonundan bir SMS gönderen 100.000 TL ödeme alacak! O banka acil yardımı az önce açıkladı. Acil nakit ihtiyacı olanlar için o banka acil nakit kampanyası başlattı. 

para



Acil nakite ihtiyaç duyanların faydalanabileceği kampanyanın detayları banka tarafından paylaşıldı. Nakit paraya ihtiyaç duyanlar tek sms ile birlikte 100 bin TL para alacaklar. O Bankanın detayları haberimizde yer alacak. İşte detaylar...

banka

ACİL NAKİT KAMPANYASI DUYURUSU GELDİ

Nakit destekleri pek çok banka müşterisi tarafından merakla takip edilip araştırılıyor. Acil paraya ihtiyacı olanların yardımına koşan nakit banka kredisi ise vatandaşların imdadına yetişiyor. Faiz destekleri ile birlikte tüketicilere oldukça iyi olanaklar sunan nakit desteğinin detayları ise açıklandı. İşte diğer detaylar...

OARA

Faizsiz olarak verilen nakit para desteklerin son dönemde bankacılık sektöründe oldukça popüler. Uygun taksit ve ödeme seçenekleri ile birlikte verilen faizsiz krediler önceleri sadece 10 bin TL oranında veriliyordu. Ancak o bankadan pek müşterinin yüzünü güldüren kampanya geldi. 100 bin TL'ye sıfır faizsiz ve taksitler ile birlikte ödeme yapılabilecek.

Faiz indirimli kredi kampanyası ile bu yıl müşterilerine de kredi desteği verecek banka yine Vakıfbank oldu. Yine üst limitini değiştirmeyen Vakıfbank, müşterilerinin ihtiyacı oranında kredi verilecek. İşte Vakıfbank'ın kredi kampanyasının detayları.

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TEK BİR SMS İLE KREDİ VERİLECEK

Uygun faiz, sıfır faiz ve müşteriye uygun taksit seçenekleri ile Vakıfbank'tan acil nakit kampanyası. Miktar ise 100 bin TL. Başvuru koşulları da oldukça kolay. Tek bir SMS ile acil para ihtiyacınızı çözebileceksiniz. 

Başvuru için müşterilerine oldukça kolaylıklar sağlayan banka, hızlı olarak yapılacak başvurularda aynı zamanda hızlı bir şekilde onay da verecekler. Teknolojik olan bankacılık sisteminde artık işlemler internet bankacılığı ya da mesaj yoluyla kolayca halledilebilecek. 

Vakıfbank'ın acil nakit desteği kredi başvurusuna başvurabilmek için tek yapmanız gereken KREDİ, TC Kimlik numarası, doğum tarihi ve aylık gelirlerinizi yazarak 5724'e mesaj göndermeniz yeterli olacak. Banka tarafından açıklanan bilgilere göre tek bir SMS yeterli olacak. 

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