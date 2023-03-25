Aktüel
25 Mart 2023 - 22:30

Telefonundan bir SMS gönderen 2000 TL'yi cebine koyacak! O bankanın kredi kartını kullananlara müjde: Bir tıkla para cepte!

Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası tek bir mesaja 2 bin TL ödeme yapacağını açıkladı. Tatil Sepeti'nden yapılan harcamalarda 2000 TL hediye ödemeler hesaplarda. İşte, Ziraat Bankası ödemelerine dair detaylar...

Aktüel
25 Mart 2023 - 22:30
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Telefonundan bir SMS gönderen 2000 TL'yi cebine koyacak! O bankanın kredi kartını kullananlara müjde: Bir tıkla para cepte!
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Ziraat Bankası, Tatil Sepeti'nden yapılan harcamalara ilişkin kampanya duyurusunda bulunurken 2 bin TL hediye verileceği açıklandı. Bankamatik kartının bankkart veya kredi kartının özelliklerinden yararlanma imkanı ile TATİLSEPETİ'nden tek seferlik olarak 7.500 TL ve 12.499 TL arasında peşin ve taksitli olarak yapılan alışverişlere 750 TL bankkart lira hediyesi veriliyor.

Ziraat bankası tatil sepeti



Tatil Sepeti'nden harcama yaparak bankkart lira kazanmak isteyenlerin yapması gereken çok basit. TATİLSEPETİ üzerinden alışveriş yaparken POS cihazından kart ile harcama yapma şartına bakılıyor. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek kampanyada kazanılan liralar ise Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu yerden kullanılır. TATİLSEPETİ kullanıcıları bu kampanya fırsatından yararlanabilirken son başvuru tarihi ise 31 Mart olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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