Telefonundan bir SMS gönderen 2000 TL'yi cebine koyacak! O bankanın kredi kartını kullananlara müjde: Bir tıkla para cepte!

Ziraat Bankası, Tatil Sepeti'nden yapılan harcamalara ilişkin kampanya duyurusunda bulunurken 2 bin TL hediye verileceği açıklandı. Bankamatik kartının bankkart veya kredi kartının özelliklerinden yararlanma imkanı ile TATİLSEPETİ'nden tek seferlik olarak 7.500 TL ve 12.499 TL arasında peşin ve taksitli olarak yapılan alışverişlere 750 TL bankkart lira hediyesi veriliyor.
Tatil Sepeti'nden harcama yaparak bankkart lira kazanmak isteyenlerin yapması gereken çok basit. TATİLSEPETİ üzerinden alışveriş yaparken POS cihazından kart ile harcama yapma şartına bakılıyor. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek kampanyada kazanılan liralar ise Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu yerden kullanılır. TATİLSEPETİ kullanıcıları bu kampanya fırsatından yararlanabilirken son başvuru tarihi ise 31 Mart olarak belirlendi.