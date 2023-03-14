Telefonundan bir SMS gönderen şartsız 15.000 TL'yi alacak! O banka kampanyayı patlattı

Yalnızca tek bir SMS göndererek banka hesabınıza bugün 15.000 TL yatırılacak! Nakit desteği ATM'lerden çekebilirsiniz. Banka tarafından yapılan bu ödemeler için SMS başvurusu yeterli olacak. Hızlı ve kolay başvuru işlemiyle ihtiyaç sahipleri hemen 15 bin TL nakit desteği alabilecekler. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle nakit desteğinin önemi artarken, bir banka düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Nakit ihtiyacı olanlar, şubeye gitmeden SMS ile başvuru yaparak anında 15.000 TL nakit desteği alabilirler. Bankanın düşük faizli kredi kampanyası ise ekonomik zorluklarla mücadele edenler için önemli bir fırsat sunuyor. Diğer bankaların yüksek faiz oranlarına alternatif olarak, bu kampanya ile daha uygun şartlarla kredi kullanmak mümkün.
Akbank ve Yapı Kredi gibi bankaların düşük faizli kredi kampanyaları ile vatandaşlara nakit ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda yardımcı oldukları belirtiliyor. Bu bankalara SMS yoluyla kredi başvurusu yaparak ihtiyaçlarına uygun limitlerde kredi kullanma şansı sunuluyor. Akbank'ın kampanyası kapsamında, Tüm haberler sitesinde yer alan bilgilere göre, 50.000 TL'ye kadar kredi ihtiyaçları için SMS ile başvuru yapılabiliyor. Başvuru için ise "KREDI yazarak boşluk bırakın, Vatandaşlık Numaranızı yazın, Doğum tarihinizi Gun Ay Yil seklinde (ornek: 01011980) formatında yazarak 4425'e gönderin.** (ÖR: KREDI TCKN 01011980)" şeklinde bir mesaj gönderilmesi gerekiyor. Yapı Kredi de SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenlere "Bireysel (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Geliriniz (boşluk) Doğum Tarihinizi (GGAAYYYY) yazıp 4411’e” gönderme seçeneği sunuyor. Bu sayede, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar banka şubelerine gitmek yerine kolayca SMS yoluyla başvuru yaparak ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.