Telefonundan bu numarayı tuşlayanlar o özelliğe kavuşuyor! Bilmeyenler üzülecek













TEKNOLOJİ UZMANLARI YENİ ÖZELLİĞİ DUYURDU

DİĞER GİZLİLİK KODLARI

Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar şaşırdı! Yeni bir özellik ile düşman çatlatın. Teknolojinin ilerlemesi ile akıllı telefonlar hayatımızda önemli bir yere sahipler. Akıllı telefonların özellikleri ise herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu haberimizde sizlere cep telefonunuzda #33'ü tuşladığınızda ne olduğunu merak edenler için bahsettik. #33'ü tuşladığınızda birden çok avantajlı hizmetten yararlanma fırsatına sahip olacaksınız. Bu tuşlama işleminden sonra telefonunuz mesajlara ve aramalara kısa bir müddet kapanmaktadır.Bu özellikle beraber ne dışarıdan ne de sizden dolayı herhangi bir arama gerçekleşmeyecektir. Özellikle telefonunuz çocuğunuzun elindeyse #33'ü tuşlayarak gelen aramalar ve arama yapılması kapalı hale gelecektir.Teknoloji uzmanları ve telefon tamircileri akıllı telefonlardan giden kısa yolları bilseler de vatandaş daha kodların kullanış haline getirmeyi bilmemektedir. Mesajlaşma, arama ve hatta sosyal ağlarda gizli özelliklerin bulunduğu telefon numaraları mevcuttur. Telefonunuzun markası fark etmeksizin sizlere kolaylık sağlanabilir. Mahremiyet keyfini bu özellikle gerçekleştirebilirsiniz. Diğer kodlarda kolaylık sağlamaktadır. 4636 günlük yaşantınızı kolay hale getirecek hizmet sağlamaktadır. Bunun yanında kısa yolun yapılacağı birçok pratik yapmanıza da destek verebilmektedir.*33# şifresi ile gelen aramalar engellenmektedir. Bu özellikle yabancı numaralar engellenir ya da çocuğunuzun elinde telefonunuz varken yapılan aramalar gerçekleşmez, dışarıdan arama gelmez. Bu özelliği devre dışı bırakmak için ise #33'ü tuşlayarak ve sonradan * tuşu PIN kodunuz ile # işaretini çevirmeniz gerekmektedir. Gizlilik için kodlara ek olarak bilmeniz gereken bir şey daha var. Bunlardan birisi de numaranızı gizleyen #31# bulunmakta. Bu kod birçok alanda da kullanılmaktadır. Telefonunuzun kayıt numarası IMEI numarasını öğrenmek için *#06# tuşuna basmanız gerekecektir. Bu seçeneklerin hepsi akıllı cep telefonunuzda ve tabletinizde bulunmaktadır.