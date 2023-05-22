AKARYAKIT ALIŞVERİŞİ ÇOK UCUZA GELECEK! TEK YAPMAN TELEFONUNDAN İŞLEM YAPMAK

Telefonundan bunu yapanların akaryakıt alışverişi ucuza gelecek! 30 Haziran'a kadar süre verildi. Ziraat Bankası, akaryakıt masraflarını düşürmek isteyenlere yönelik bir kampanya duyurdu. Bankanın Bankkart sahipleri, belirli bir harcama yaparak Lira puan kazanma fırsatına sahip olacaklar. Bu sayede akaryakıt alımlarında puanları kullanarak indirim sağlanabileceği belirtiliyor. Kampanya, akaryakıt tüketicileri arasında memnuniyetle karşılanıyor. İşte detaylar...Ziraat Bankası'nın başlattığı kampanya ile akaryakıt masraflarını azaltma hedefi gündemde yer aldı. Banka, akaryakıt kullanıcılarına indirimli fırsatlar sunarak bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanyanın detayları ise haberin devamında yer alıyor. İşte ayrıntılar...16 Mayıs-30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak akaryakıt kampanyasında, Bankkart ile yapılan iptal edilen veya ücretsiz işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya kapsamında yapılan iptal işlemlerinde Bankkart puanları geri alınacak ve geçersiz sayılacak. Eğer eksik bir tutar oluşursa, bu tutar borç olarak hesap özetinde görülecektir. Ziraat Bankası, akaryakıt tüketicileri için özel bir kampanya başlattı. Bankkart sahipleri belirli bir harcama yaparak Lira puan kazanma imkanına sahip olacaklar. Kampanya kapsamında anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında belirli bir tutarın üzerindeki tüketimlerden 75 TL indirim sunulacak. Kazanılan puanlar hesap özetlerine yansıtılacak. Başvurular Bankkart mobil uygulaması veya benkart.com.tr üzerinden alınacak. Kampanya süresi Haziran sonuna kadar devam ediyor. Ziraat Bankası'nın resmi web sitesinde diğer kampanyaların detayları ve katılım şartları yer alıyor. Kampanya, akaryakıt masraflarını azaltmak isteyenlere tasarruf fırsatı sunmayı amaçlıyor. Detaylı bilgilere Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden veya müşteri hizmetlerinden ulaşılabilir. Bu kampanya ile birlikte akaryakıt tüketimi yapanlar hem puan biriktirebilecek hem de kullanabilecekler.