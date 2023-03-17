Telefonundan ekrana dokunan 200 TL'yi cüzdanına koyacak! O bankadan okkalı bayram kampanyası!







BAYRAM KAMPANYASI BAŞLADI







Bankaların müşterilerin alışverişlerini avantajlı hale getirmek için düzenlediği kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Peki şartlar ne olacak? 200 TL nasıl kazanılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankalar son dönemlerde epey yükselen alışveriş sektöründeki fiyatlar sebebiyle müşterilerin rahat alışveriş yapması için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Yeni bir kampanya duyurusu da İş Bankası tarafından yapıldı. İş Bankası şartları taşıyan müşterilerine 200 TL bayram kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre İş Bankası müşterilerine alışverişlerinde 200 TL ödeme yapacak. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için tek seferde 300 TL ve üstü alışveriş yapmak gerekiyor. 300 TL ve üstü her alışveriş için 10 TL, toplam 200 TL ödeme yapılacak.İş Bankası kampanyasına katılmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamak gerekiyor. Katılımlar mobil uygulama, Maximum Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Bireysel bankamatik kart, Maximum Genç Bankamatik kart alışverişleri kampanyaya dahil olacak. Aynı gün içinde yapılan 300 TL ve üzeri farklı alışverişlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecek. İşlemlerin POS cihazlarında şifre girerek yapılması gerekiyor. Aynı zamanda Maximum Mobil uygulama üzerinden temassız olarak yapılan alışverişler de kampanyaya dahil edilecek. Banka tarafından belirlenen kartlarla yapılan alışverişler kampanyaya dahil olacak.