Telefonundan para gönderenlere duyuruldu! Limitler için flaş karar: Bundan sonra bu miktarda uygulanacak!







LİMİTLER ARTIYOR







Bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapan insanlar için sevindirici bir karar alındı. Artık para gönderme işlemlerinde limit yükseltildi. Peki FAST para gönderim limiti ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankaların mobil uygulamaları üzerinden başka bankalara para gönderme işlemleri müşteriler tarafından sık sık yapılıyor. FAST işlemi ile artık mesai saatlerini beklemeden günün her saatinde para gönderim işlemi yapılabiliyor ancak limiti 5 bin TL olarak belirlenmişti. Merkez Bankası tarafından alınan ve bankalara bildirilen karara göre artık FAST para gönderme limiti 20 bin TL oldu. FAST işleminin açılışı fonların anlık ve sürekli transferi demektir.FAST işlemlerinin bütün bankalarda başlamasıyla mobil uygulamaları sık sık kullanan ve para gönderme işlemi yapan müşterilerin de işlemleri kolaylaştı. FAST olmadığı zamanlarda başka bir banka hesabına para göndermek için mesai saatlerinin beklenmesi gerekiyordu, araya hafta sonu girerse ise müşteriler 2 gün para göndermek için bekliyordu. Artık FAST işlemi ile günün her saatinde para gönderimi yapılabiliyor. FAST işlemi bile vakitten kazanan ve kolaylıkla işlem yapabilen müşteriler için 5 bin TL olarak belirlenen limit Merkez Bankası tarafından alınan kararla 20 bin TL'ye yükseltildi.