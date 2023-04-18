Telefonundan SMS gönderene anında 50.000 TL ödenecek! O banka kampanyayı duyurdu

Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyaları ile birçok banka, müşterilerini memnun etmek ve nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla fırsatlar sunuyor. Son açıklanan kampanyalardan biri de 50.000 TL'ye kadar bayram kredisi veren ve ödemelerde 3 ay erteleme fırsatı sunan bankalar tarafından sunuluyor. Bu kampanyaya katılan bankalar arasında Enpara, Garanti BBVA, ING Bank, Türkiye İş Bankası ve QNB Finansbank gibi isimler yer alıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için faiz oranları ve aylık ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak, vatandaşların bayramda nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak cazip koşullar sunuluyor.
BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR
Bayram kredisi veren diğer bankaların faiz oranları ve ödeme miktarları da şöyledir: Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %2,10 Aylık Taksit: 4.911,32 TL Toplam Ödeme: 59.185,84 TL ING Yeni Müşterilere Özel Faiz Oranı: %0,99 Aylık Taksit: 4.509,38 TL Toplam Ödeme: 54.362,56 TL Türkiye İş Bankası Anında Bayram Kredisi Faiz Oranı: %1,95 Aylık Taksit: 4.855,93 TL Toplam Ödeme: 58.521,16 TL QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel Faiz Oranı: %1,44 Aylık Taksit: 4.670,10 TL Toplam Ödeme: 56.291,20 TL Bu bankaların tümü internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapma imkanı sunmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, evlerinden çıkmadan oturdukları yerden kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. Faiz oranları ve ödeme miktarları arasında farklılıklar olsa da, her banka müşterilerine uygun koşullarda bayram kredisi verme yoluna gitmiştir.