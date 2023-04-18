Kredi
18 Nisan 2023 - 16:00

Telefonundan SMS gönderene anında 50.000 TL ödenecek! O banka kampanyayı duyurdu

Bayram dönemi, bankaların müşterilerine özel kredi fırsatları sunarak nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma fırsatı sunduğu bir dönemdir. Bu yıl da birçok banka bayram kredisi kampanyalarını açıkladı. Faiz oranları arasında en düşük faiz oranı %0,99 yer almaktadır. Müşteriler, internet bankacılığı veya mobil bankacılık kanallarını kullanarak kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte detaylar...

Kredi
18 Nisan 2023 - 16:00
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Telefonundan SMS gönderene anında 50.000 TL ödenecek! O banka kampanyayı duyurdu


Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyaları ile birçok banka, müşterilerini memnun etmek ve nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla fırsatlar sunuyor. Son açıklanan kampanyalardan biri de 50.000 TL'ye kadar bayram kredisi veren ve ödemelerde 3 ay erteleme fırsatı sunan bankalar tarafından sunuluyor. Bu kampanyaya katılan bankalar arasında Enpara, Garanti BBVA, ING Bank, Türkiye İş Bankası ve QNB Finansbank gibi isimler yer alıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için faiz oranları ve aylık ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak, vatandaşların bayramda nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak cazip koşullar sunuluyor.

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR

ATM

Bu yılın trendleri arasında yer alan bayram kredisi veren bankalar Enpara, Garanti BBVA, ING Bank, Türkiye İş Bankası ve QNB Finansbank'dır. Bu bankalar 50.000 TL'ye kadar bayram kredisi imkanı sunarken, bunun yanı sıra 3 ay ödeme erteleme seçeneği de mevcuttur. Faiz oranları ve aylık ödeme miktarları bankalara göre farklılık göstermektedir. Örneğin Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde faiz oranı %1,42 iken, aylık taksit tutarı 4.662,89 TL ve toplam ödeme tutarı ise 55.954,68 TL olarak belirlenmiştir.



Bayram kredisi veren diğer bankaların faiz oranları ve ödeme miktarları da şöyledir:

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,10

Aylık Taksit: 4.911,32 TL

Toplam Ödeme: 59.185,84 TL

ING Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0,99

Aylık Taksit: 4.509,38 TL

Toplam Ödeme: 54.362,56 TL

Türkiye İş Bankası Anında Bayram Kredisi

Faiz Oranı: %1,95

Aylık Taksit: 4.855,93 TL

Toplam Ödeme: 58.521,16 TL

QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %1,44

Aylık Taksit: 4.670,10 TL

Toplam Ödeme: 56.291,20 TL

Bu bankaların tümü internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapma imkanı sunmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, evlerinden çıkmadan oturdukları yerden kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. Faiz oranları ve ödeme miktarları arasında farklılıklar olsa da, her banka müşterilerine uygun koşullarda bayram kredisi verme yoluna gitmiştir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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