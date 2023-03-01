









KUVEYT TÜRK'DEN MÜŞTERİ ÇEKEN KAMPANYA







Telefonunun ön kamerası olanlar dikkat! Bu özelliği kullananlar 600 TL kazanacak! Kuveyt Türk Bankasından müşteri çekme hediyesi olarak 600 TL acil nakit parası. Bankalar tarafından müşteri çekebilmek için birbiri ardında bir sürü kampanya haberi gelmeye başladı. Rekabetin arttığı bu dönemde müşterilerini kendi bankalarına çekebilmek için bankalar kampanyalar yapıyor. Çeşitli ve farklı seçenekler sunan bankalardan biri de Kuveyt Türk Bankası. Bankadan inanılmaz bir ödeme geliyor. Hem de çok kolay. Müşterilerinin telefonuyla basitçe bu parayı alma hakkı bulunuyor. İşte tüm detaylar...O Bankadan inanılmaz bir kampanya haberi geldi. Üstelik çok da kolay. Bankaların birbirleriyle rekabet halinde olduğu ve müşteri çekebilmek için her gün kampanyalarını duyurduklarını biliyoruz. Daha ne kadar müşteri çekebiliriz kampanyasına bir alternatifte Kuveyt Türk Bankasından geldi. Banka müşterileri için acil nakit parası verecek. İşte diğer ayrıntılar...Şubat ayı kampanyası ile kampanyanın detaylarını paylaşan Kuveyt Türk Bankası görüntülü konuşma ile birlikte bankaya kayıt olan müşterileri için 200 TL ödeme veriyor. Sağlam Nakit Kart ile birlikte 200 TL'lik harcama yapana 200 TL, her otomatik faturaya da 50 TL olmak üzere toplamında 200 TL nakit iadesi yapacağını duyurdu. Yani harcadığın paranın iadesini müşterilerine yapmaya hazırlanan banka, görüntülü konuşma ile bankaya üyelik işlemlerinde kampanyanın detaylı odluğunu açıkladı. Ayrıca 30 bin kişi ile kampanyayı sınırlı sayıda tuttu. Ayrıntılı bilgi için Kuveyt Türk Banka yetkileri ile görüşmeniz gerekmektedir.