YAŞAM
31 Ekim 2022 - 10:58

Telefonunun saatine bakanlar şok yaşadı! Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı? 2022 kış saati

Avrupa'nın birçok ülkesinde kış saati uygulamasına geçilmesiyle saatler bir saat geri alındı. Türkiye'de saatler geri alındı mı, kış saati uygulanıyor mu soruları yanıt buldu.

YAŞAM
31 Ekim 2022 - 10:58
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Telefonunun saatine bakanlar şok yaşadı! Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı? 2022 kış saati


30 Ekim gününden itibaren telefonlarının ya da akıllı cihazlarının saatine bakan kişiler şaşkınlık yaşıyor. Saatlerini bir saat geride görenler internette araştırma yaparken unutulan bir detay yeniden hatırlatılıyor.

Dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda kış saati ve yaz saati uygulaması devam ediyor. Kış saati uygulaması kapsamındaki ülkelerde 30 Ekim Pazar günü saatler bir saat geri alınacak. Türkiye’de kış saati uygulamasına ilişkin detaylar belli oldu.

Türkiye’de kış saati uygulaması var mı?



Kış aylarına girilmesiyle birlikte günler kısalıyor, geceler ise uzamaya başlıyor. Bu nedenle birçok ülkede kış saati uygulaması kapsamında 29 Ekim’i 30 Ekim Pazar gününe bağlayan gece saatler bir saat geri alındı.

Cumartesi gecesi saat 04.00 itibarıyla kış saati uygulamasına geçilse de bu yenilik Türkiye’de geçerli olmadı. Çünkü bir süredir Türkiye’de kış saati uygulanmıyor. Avrupa ülkelerinin birçoğunda hala devam eden uygulama, Türkiye’yi kapsamıyor. Bu nedenle Türkiye’de saatler bir saat geriye alınmadı.

Türkiye’de kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Dünyanın birçok ülkesinde 29 Ekim’i 30 Ekim’e bağlayan gece saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçildi. Fakat Türkiye’de son birkaç yıldır kış saati uygulanmıyor. Tek bir saat diliminden yararlanılırken bu saat tarifesi hem yaz aylarında hem de kış aylarında geçerli oluyor.

Türkiye’de kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanılması amacıyla kaldırıldı. Yaz saati uygulamasında daha uzun süre gün ışığı alındığı için böyle bir karara varıldı.

Telefonuna bakanlara saat şoku!

Kış saati uygulamasının başlamasıyla birlikte birçok telefon kendi saatini otomatik olarak bir saat geriye aldı. Saate bakan vatandaşlar televizyon ekranlarıyla telefonlarındaki saat farkını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sonrasında ise kış saati uygulamasına geçildiği öğrenildi.

Telefonu kış saati tarifesine geçen kişiler, cep telefonlarının ayarlar bölümünden tarih ve saati otomatik yerine elle ayarlayarak şu anki saati kullanmaya başlayabilirler. Telefonlar yeni saate geçiş yapmış ise herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına mutlaka düzeltilmesi gerekiyor.

Türkiye’de şu an saat kaç?

Türkiye’de saatler geriye alınmadı. Bu nedenle saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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