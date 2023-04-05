TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 11:05

Telefonunun şarjı yarım gün bile gitmeyenler dikkat! Tek nedeni buymuş: Binlerce liraya yenisini almanıza gerek kalmadı!

Telefon kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri olan şarjın çabuk bitmesi sorununun çözümü ortaya çıktı. Şarjın çabuk bitmesi aslında bu nedene bağlı olarak gerçekleşiyor. Konunun uzmanları vatandaşları uyardı.

TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 11:05
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Telefonunun şarjı yarım gün bile gitmeyenler dikkat! Tek nedeni buymuş: Binlerce liraya yenisini almanıza gerek kalmadı!


Akıllı telefon kullanan insanlar sık sık şarjlarının çabuk bitmesinden şikayet ediyor. Peki telefon şarjlarının çabuk bitmesinin sebebi nedir? Bunun önüne nasıl geçilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKILLI TELEFONLARIN ŞARJINI BİTİREN ETKENLER

Akıllı telefon kullanan insanlar şarj konusunda bir süre sonra sorun yaşamaya başlıyor. Eğer sizin de telefon şarjınız uzun süre dayanmıyorsa arka plandaki aktif olarak çalışan uygulamalar buna kapı aralayabilir. Aynı zamanda telefona zarar veren uygulamaların da telefondan silinmesi gerekiyor. 



Akıllı Telefon Şarjlarının Çabuk bitme Sebebi

İnternet paketiniz de eğer çabuk bitiyorsa bunun sebebi de kullandığınız zararlı uygulamalar sebebiyle olabilir. Ekran parlaklığının açık olması da telefon şarjının çabuk bitmesini etkileyen durumlardan biri. Kullanmadığınız uygulamaları da arka plandan sürekli temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda sürekli olarak WiFi ve mobil verinin açık olması, bildirimler, uygulama güncellemeleri de telefon şarjının bitmesine sebep oluyor. Aynı zamanda konum uygulamaları da telefon şarjlarını çok çabuk bitiriyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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