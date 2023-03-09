TEKNOLOJİ
09 Mart 2023 - 15:00

Telefonunuz bu markalardan biriyse artık WhatsApp kullanamayacaksınız! Bundan sonra çalışmayacak

Günümüzde artık akıllı telefonlar hayatımızın en önemli parçaları haline geldi. Kullandığımız birçok uygulamadan birisi olan WhatsApp’tan yeni bir duyuru geldi. İşte haberin detayları…

TEKNOLOJİ
09 Mart 2023 - 15:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Telefonunuz bu markalardan biriyse artık WhatsApp kullanamayacaksınız! Bundan sonra çalışmayacak
TAKİP ETTAKİP ET


Yaşadığımız yüzyılın en önemli icatlarından olan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi desek yanlış olmaz. Akıllı telefonumuzdaki en revaçta olan uygulama olan WhatsApp yeni bir düzenleme açıklaması yaptı. Detaylar haberimizde…

watsapp

WHATSAPP ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYABİLİR! BAKIN HANGİ TELEFONLAR?



Akıllı telefonlar için uzun süredir en popüler iletişim uygulaması olan WhatsApp, eski yeni tüm marka ve modellerin kullandığı bir uygulamadır. WhatsApp kullanıcıları alınan yeni kararla çok şaşırdılar.

Duyurulan kararla WhatsApp uygulamasının artık her telefonda çalışmayacak olması. Bu kararla bazı telefon modelleri WhatsApp uygulamasını 01.03.2023 tarihi itibari ile kullanamayacak. WhatsApp uygulamasını kullanamayacak olan telefon modelleri İOS işletim sistemi ve Android modeller olma üzere bildirildi.

WHATSAPP’IN UYGULAMA KARARI

Herkesin her ortamda her an kullandığı WhatsApp uygulamasına güncelleme ile yeni bir mesaj geldi. Mart ayı itibarıyla bazı akıllı telefonlar artık WhatsApp güncellemelerini alamayacak. WhatsApp bu durumda kullanılmaz.

Belirli işletim sistemi mesajlaşma hizmetlerinin durdurulduğuna dair sık sık bildirimler alıyoruz. Bu durumda sürekli gelişen ve güncellenen WhatsApp bile bazı modellerde yeterli olmazsa devre dışı bırakılıyor.

Güncellenmeyen WhatsApp bir süre sonra kullanılamaz hale gelir ve güvenlik sorunu oluşturur. Ne yazık ki, WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam etmenin tek bir yolu var. Bu seçenek de güncelleme gelen yeni bir telefon almak.

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA GÜNCELLEME ALMAYACAK

WhatsApp, 01.03.2023 tarihi itibari ile uygulamaya veda edecek telefonları duyurdu.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6 LG Enact

LG Lucid 2LG Optimus F7

Lenovo A820

Sony Xperia M

ZTE V956ZTE UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

iPhone 5S

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ