Telefonunuz bu markalardan biriyse artık WhatsApp kullanamayacaksınız! Bundan sonra çalışmayacak

Yaşadığımız yüzyılın en önemli icatlarından olan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi desek yanlış olmaz. Akıllı telefonumuzdaki en revaçta olan uygulama olan WhatsApp yeni bir düzenleme açıklaması yaptı. Detaylar haberimizde…Akıllı telefonlar için uzun süredir en popüler iletişim uygulaması olan WhatsApp, eski yeni tüm marka ve modellerin kullandığı bir uygulamadır. WhatsApp kullanıcıları alınan yeni kararla çok şaşırdılar. Duyurulan kararla WhatsApp uygulamasının artık her telefonda çalışmayacak olması. Bu kararla bazı telefon modelleri WhatsApp uygulamasını 01.03.2023 tarihi itibari ile kullanamayacak. WhatsApp uygulamasını kullanamayacak olan telefon modelleri İOS işletim sistemi ve Android modeller olma üzere bildirildi.Herkesin her ortamda her an kullandığı WhatsApp uygulamasına güncelleme ile yeni bir mesaj geldi. Mart ayı itibarıyla bazı akıllı telefonlar artık WhatsApp güncellemelerini alamayacak. WhatsApp bu durumda kullanılmaz. Belirli işletim sistemi mesajlaşma hizmetlerinin durdurulduğuna dair sık sık bildirimler alıyoruz. Bu durumda sürekli gelişen ve güncellenen WhatsApp bile bazı modellerde yeterli olmazsa devre dışı bırakılıyor. Güncellenmeyen WhatsApp bir süre sonra kullanılamaz hale gelir ve güvenlik sorunu oluşturur. Ne yazık ki, WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam etmenin tek bir yolu var. Bu seçenek de güncelleme gelen yeni bir telefon almak.WhatsApp, 01.03.2023 tarihi itibari ile uygulamaya veda edecek telefonları duyurdu. Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Xcover 2 Huawei Ascend Mate Huawei Ascend G740 Huawei Ascend D2 LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L5 II LG Optimus F5 LG Optimus L3 II LG Optimus L7II LG Optimus L5 Dual LG Optimus L7 Dual LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus L2 II LG Optimus L4 II LG Optimus F6 LG Enact LG Lucid 2LG Optimus F7 Lenovo A820 Sony Xperia M ZTE V956ZTE UMI X2 ZTE Grand S Flex ZTE Grand Memo iPhone 5S iPhone 6S iPhone SE iPhone 6S Plus